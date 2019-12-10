苗栗縣政府辦理林務局「友善石虎生態服務給付試辦計畫」，第1期共吸引全縣55戶養禽戶參加，其中16戶成功拍到石虎，獲得3000元通報獎金，拍到石虎再加碼1萬元，包含農地採友善農法耕作、成立社區巡守隊等獎勵金，10日共發出53萬5000元，林務局表示，明年有望加碼補助，實施範圍也將擴大。
苗栗縣為全國石虎族群數量最穩定的地區，但地方人士總擔心石虎出現會影響開發，造成計畫初期乏人問津，農業處副處長陳樹義表示，土地開發本需經過申請，縣府從未因石虎而反對開發，反而藉由石虎族群調查數據，讓保育作為有所本，配合調查及保育的養禽戶、農民及社區也能有補助。
苗栗通霄與南投中寮自7月起，先行試辦「友善石虎生態服務給付」，苗栗縣養禽戶發現疑似石虎入侵危害家禽，在不危害石虎生命前提下立即通報，即可獲得3000元獎金，配合架設相機，拍到石虎影像加碼1萬元，有養禽戶架設相機2、3天就拍到石虎，喜獲1萬3000元獎金，直說「過年可加菜了！」。
除了針對養禽戶，農民於通霄鎮農地實行友善農法耕作，不使用毒鼠夾、獸夾、除草劑、符合農藥安全檢驗，每公頃可獲2萬元獎金、架相機拍到石虎加碼1萬元，今年9戶農家參加，1戶成功拍到石虎；社區石虎巡守隊1年獎勵6萬元外，拍到石虎加碼10萬元，福源社區、通灣社區都順利獲獎。
新竹林管處處長夏榮生表示，樂見友善生態給付反應熱絡，明年度總額度有望從1000萬提高至3000萬，針對石虎分布的苗栗、南投、台中，依據財源、總人數多寡分配，相信苗栗很有潛力，也鼓勵民眾多參與，範圍將參考縣府建議，從通霄擴大到苑裡及西湖等鄉鎮市。
(中時 )
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