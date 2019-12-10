新黨2020不分區立委候選人王炳忠、林明正等人指出，蔡英文總統涉嫌在還沒有取得博士學位，依法尚不能被聘任為副教授也不能指導碩博士生畢業論文的情況下，就在指導碩士生畢業論文，他們也質疑蔡英文當時是否已在領副教授的薪水？如有，相關人等將涉及詐欺、圖利、詐領、偽造文書等各項罪嫌，因此王炳忠等人今日赴監察院陳情，要求監委介入調查本案。

新黨表示，現任台中高等法院法官兼庭長簡燕子，及東吳大學法律系專任副教授林桓，都是經由蔡英文指導，於1984年春天通過論文口試、該年6月畢業的碩士生。然而教育部日前拿出核發蔡英文政大副教授資格的公文，證明蔡英文通過副教授資格審查的日期，是在1986年1月15日，即此時蔡英文才具備副教授資格。而且當年並無助理教授之職，沒拿到博士論文者只能當講師，但蔡英文卻在不具副教授資格的情形下，已經開始指導學生碩士論文，有違反《大學法》及國內碩博士論文指導規範。除涉嫌詐欺以外，若領取的是副教授薪資，則涉及詐領，已涉及「公務人員貪污」之罪責。

新黨還表示，根據總統府提供的「所謂」蔡英文LSE博士學位證書影本，核發日期是1984年3月14日，就算蔡英文博士論文、學位為真，在1984年3月14日前，即在指導簡燕子、林桓論文時，既非副教授、也未取得博士學位的「假博士」、「假副教授」，已經明顯詐欺，並損害碩士生權益。

新黨質疑，政大放任蔡英文在未具副教授資格、甚至未獲博士學位下指導碩士論文，已是明顯失職；蔡英文在通過副教授資格審查前，政大是否已幫助她詐領副教授等級的薪俸，更涉及圖利罪嫌。當初在蔡英文尚未取得博士時便為其向政大發文求職的青輔會，以及主管督導公私立大學運作的教育部，則亦有失職之嫌。因此王炳忠等人

因此新黨呼籲蔡英文應出面解釋，否則縱使她如今享有刑事豁免權，但只要經調查後認證了政大的圖利，則蔡英文的詐領、詐欺也將被坐實。。

(中時 )