紐西蘭白島（White Island）昨（9）日火山爆發，至今已確認5人不幸罹難，另外有8人下落不明，官方推斷凶多吉少。一名遊客回憶火山爆發的驚恐瞬間，許多人自島上衝入海中求生，他們身上燒燙傷情形非常嚴重，援救過程怵目驚心。

紐西蘭白島火山9日突然噴發，遊客從岸邊遊艇上拍到的噴發畫面相當驚人。

《紐西蘭前鋒報》（The New Zealand Herald）報導，昨日前往白島旅遊的紐西蘭籍父女霍普金斯（Geoff Hopkins）及莉安妮（Lillani）中午搭船離開白島時，白島火山突然爆發，他們當時受眼前灰白交雜的濃煙上竄景象震懾，霍普金斯坦言畫面確實很美，而且「火山就在眼前噴發」，不過下一秒情勢便急轉直下，火山灰不斷滾落，還在島上的遊客為了逃離火山爆發，開拔腿始狂奔，一個個從岸上跳入海中。

霍普金斯描述接下來怵目驚心的援救過程，他們所搭乘的小船船員及乘客見狀後，將跳入海中的遊客一一拉上船，才發現他們身上都有嚴重的燒燙傷痕跡，乘客合力將船上備用的乾淨水大量潑在遊客的傷口上，並且用最快速度駛向紐西蘭本島，途中遇到一艘紐西蘭海岸巡邏船，幾名護理人員登上小船試圖為傷患打針、減輕他們的痛苦，但因為船身搖晃太大，護理人員幾度找不到傷者手臂上的靜脈。另外傷患全身溼透，回程途中開始喊冷，他們從一開始要求潑水，到後來轉而要求衣物覆蓋。

霍普金斯搭乘的小船來來回回一共運送了23名傷者回到本島救治。他描述，那些被送回來的傷患中，沒有一位沒有受到嚴重燒燙傷，他們都穿著短袖、短褲，露在外面的皮膚嚴重燒傷，臉部也嚴重燒傷。不只裸露的肌膚受傷，衣服下的傷口也很驚人，他說即便衣服看起來完好，但是剪下後，他回憶「從沒看過那樣的水泡」。

霍普金斯說自己在船上時一直在照顧一對年輕夫婦，他們時而清醒、時而陷入昏迷，他們運送的傷患中共有5人情況危急，他現在非常擔心不幸遇難的5人就是當時他們治療的遊客。

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）今日稍早證實，周一一共有47名遊客登上白島遊覽火山口，當中39人已送往本島救治，8人下落不明，不過救出39人中有5人傷重不治，31人仍在醫院治療，另外3人已出院。

據紐西蘭新聞網站stuff.co.nz報導，傷患分別被送往7間醫院救治，不過他們起先都在北島沿岸城市華卡塔尼（Whakatāne）一間區域醫院進行初步治療，急診室醫師邦寧（Dr John Bonning）描述華卡塔尼醫院簡直成為「戰場」。

除了燒燙傷，患者還有肺部受損問題，馬努考郡（Manukau）地區衛生局（DHB）首席醫療官華生（Dr Pete Watson）今日表示，傷者年齡分布為13至72歲，當中有27名傷患全身有30%燒傷，當中有多人吸入性嗆傷。

(中時電子報)