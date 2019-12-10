尋求連任的總統蔡英文民調持續領先，但造勢場合人數卻不如國民黨總統參選人韓國瑜，甚至屢遭質疑參與者是動員而來。有評論認為，造勢已不再是民進黨強項，反倒成為韓國瑜打高雄市長選戰、黨內初選及總統大選時，碾壓對手的利器。

韓國瑜去年將高雄綠地變藍天，因此針對明年大選，民進黨將高雄視為指標性戰區，蔡英文第一個縣市競選總部就選在高雄成立，地方民代更全力炮轟韓國瑜選總統背棄市民，12月21日罷韓團體發動街頭遊行，營造高雄全面反韓氣氛。為了反制罷韓遊行，韓陣營21日當天，也將在高雄舉辦大規模「挺韓大遊行」，與民進黨正面對決。據《中評社》報導，當天遊行的人數與氣勢將決定挺韓力量究竟能碾壓反韓勢力，或被其吞噬。

此外，由於蔡英文民調雖高，但造勢人數卻屢遭外界質疑動員，與韓國瑜支持者自動自發的情形，差異很大。該報導認為，民進黨以往造勢活動，都由各地綠營立委、縣市議員等號召並出動車輛，把支持者載到造勢地點。未料，這項政治操作被韓國瑜徹底打破，彷彿綠營遊覽車動員越多越沒號召力。該評論認為，造勢已非民進黨強項，反韓國瑜碾壓對手的利器。

(中時電子報)