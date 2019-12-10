民眾黨不分區立委候選人蔡壁如10日傳出將從台大退休，對此蔡壁如表示，她因借調期滿今天返回台大述職辦理歸建手續，但因為後續的請假問題太麻煩，她又不想佔職缺卻又請假沒上班影響組織運作，所以乾脆直接申請退休，手續也將在這幾天內辦妥。

蔡壁如5日辭去市府顧問，10日一早就帶著公文返回台大醫院辦理歸建手續，蔡壁如指出，她歸建後又要請假沒辦法上班，又碰到剛回來述職不能今天就退休，因此在填好相關公文後後，將在明後天委請同事幫她辦理退休。

蔡壁如說明，她並不想回去佔了職缺卻又不工作，影響到整個組織的運作，結果就這樣結束了自己的公務人員生涯；至於會不會覺得可惜？蔡則表示「我也也不知道」。

蔡壁如說，她也不希望因為自己請假讓同事簽辦一堆公文，所以想一想乾脆直接辦退休，至於退休何時生效？由於銓敘部辦法可以先押日期，目前由台大人事室幫我問流程，雖然走公文還有一段時間，加上明天要去苗栗輔選，但她已經先交給同事留待明天提出，看能不能追溯10日生效。

(中時 )