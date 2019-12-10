關西鎮促進產業文化發展協會這10來向農民收購芥菜舉辦文化活動，製成客家鹹菜，今年1500斤鹹菜，10日捐給關西鎮12所國中小做為營養午餐加菜，現場煮好幾鍋鹹菜肉片豬血湯，給縣長楊文科等來賓及學生品嘗，場面相當溫馨。

楊文科感謝關西促進文化發展協會這10年來，促進農業和地方文化發展的努力，表示縣府會積極爭取經費，讓關西交通更加方便。

楊文科指出，他提出「國中小免費營養午餐加碼有機蔬菜」的承諾已正式兌現，9月也親自到學校跟同學一起吃營養午餐，了解補助金額讓學童實際吃到的食材，符合「營養又健康」的目標。

該會理事長劉文禎表示，今年活動準備上千斤的芥菜讓遊客踩鹹菜憶童年，現場準備6千碗的鹹菜豬血湯還不夠，於是再加碼1千碗，活動得到相當大的迴響，期盼能持續舉辦。

關西鎮長劉德樑說，關西三寶人瑞、鹹菜加仙草，醃製的芥菜經過3週熟成，飄出酸、甘、香味，讓人垂延三尺，很多人瑞都會將自己做的鹹菜拿到關西傳統市場販售，歡迎民眾來到關西採購鹹菜。

(中時 )