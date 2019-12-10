近日坊間流傳一段line截圖，疑似指嘉義第2選區出現買票狀況。（民進黨嘉義縣黨部提供／呂妍庭嘉義傳真）

近來坊間流傳一段line截圖，對話中出現「買票了ㄟ」、「他說他們家收到1萬」、「叫他收起來票投林國慶」等內容，民進黨嘉義縣黨部主委林沐惠今10日表示，立委選舉賄聲賄影，鄉親擔心有中國資金介入，企圖影響選情，且該對話相關人事物和金額寫的一清二楚，請檢警調盡速查賄抓鬼，嘉義地檢署表示有收到縣黨部提供的截圖，會要求嘉義縣調查站初步查證，但還不到成案階段。

民進黨嘉義縣黨部發新聞稿，指嘉縣第2選區立委選舉6搶1，競爭十分激烈，坊間不時傳出買票傳聞，林沐惠指出，截圖內容把買票人的名字塗掉，但內容寫到「我朋友說他收到了」、「前幾天而已」指的是誰？又清清楚楚提到「他說他們家收到1萬」、「叫他收起來票投林國慶」，尤其截圖對話為何出現林國慶的名字？到底誰買票？誰收了錢？希望相關單位除了別讓中國假消息橫行，也要盡速偵辦傳聞滿天飛的賄選疑雲。

嘉義地檢署主任檢察官蔡英俊說，早上就接到民進黨縣黨部傳來的訊息，在此之前並無人檢舉，因光靠截圖不清楚狀況，會請縣查站會做初步調查。

(中時 )