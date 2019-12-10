尼克卡農和瑪麗亞凱莉曾有一段婚姻。（圖／達志影像）

阿姆發文反擊。（圖／翻攝自Eminem推特）

47歲阿姆（Eminem）今(10日)在推特上火力全開反擊一起不堪的流言，主因是他遭長期不合的主持人尼克卡農（Nick Cannon）爆料曾替男人口交，還被司機拍下不雅片威脅，尼克稱阿姆最後只好花錢收買對方並炒司機魷魚，今阿姆開腔指自己根本沒司機，要求尼克跟他道歉。

事實上，阿姆這回被攻擊其來有自，他上周推出新歌〈Lord Above〉唱衰舊愛瑪麗亞凱莉（Mariah Carey），而瑪麗亞凱莉曾和尼克卡農曾有8年婚姻，為替前妻復仇，尼克昨天便推出和Suge Knight合作的新曲〈The Invitation〉，毒舌程度再升級。

〈The Invitation〉中不只提到阿姆的女兒海莉（Hailie），還爆料說：「聽你的司機說有你幫男人口交的影片，你付遮羞費給他又趕他出門」，阿姆稍早為此反擊爆粗口，酸：「你神經病嗎？不要再舔我的LP，我從來沒有司機，你這豬頭」，並隔空要尼克道歉，雙方火藥味十足。

(中時電子報)