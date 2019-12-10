蔡正元在臉書嗆聲杯葛謝震武。（摘自蔡正元臉書）

國民黨民代為楊蕙如事件赴外交部抗議，引發立委陳宜民推女警風波，國民黨秘書長蔡正元今天在臉書連發三篇文章，直指外交部是東廠，編造「立委」是「滋事民眾」來控制警察；警察違憲阻擾國會的憲政權力，才是比立委失態更嚴重的問題。他還點名主持政論節目的律師謝震武輕重不分，完全忘記憲法學理，公開呼杯葛謝震武及他代言的產品及商號。

蔡正元今天清晨先連發兩篇文章說，立委要見外交部長是行使憲法層次的公權力；警察奉誰的命令，可以阻擾立委行使公權力？應該是東廠下的命令。

他說，立委受警察非法阻擾在先，對未穿制服女警失控失禮在後，即使不對也只是有失身分；結果失智的媒體和社會，不討論國會權力被踐踏的危機，警察被東廠控制非法執行警察權，是台灣民主淪亡的開端，這麼重大的問題沒人關心，反而群起圍攻一個大醫師出身的立委行為失態的問題。這種輕重不分的盲流，只是台灣更容易被東廠控制的開端。

他說，東廠控制警察，警察違憲阻擾國會的憲政權力，在任何民主國家都很嚴重，只有台灣人無所謂。

蔡正元也PO出北市警局答覆市議員王欣儀的公文指出，立委監督部長是憲法權力，立法委員要見外交部長，也事先知會外交部，結果警察局的「情資」是有「群眾」要去外交部，派出警察阻擾「立委群眾」進入外交部，民主國家最荒謬的事不過如此。

他強調，這是東廠故意編造的「情資」，把「立委」當滋事的「群眾」，也是東廠控制警察的鐵證。

蔡正元下午還公開呼籲杯葛謝震武。他說，謝震武是政大法律系畢業的電視政論節目主持人，號稱公正不偏頗，但近日謝震武的言論，偏綠到不符比例原則。

他批判謝震武為了討好綠營，完全不顧法律人的信條，抓住韓國瑜的小辮子狂轟猛炸，完全不顧吳釗燮違反憲法原則，召來警察阻擾立委監督權；謝震武不敢多說一句吳釗燮，卻抓著國民黨立委的小辮子狂轟猛炸。

蔡正元強調，謝震武這種輕重不分、大小事失衡，綠色變臉毫不顧忌，完全忘記自己唸過的憲法學理，因此公開呼籲杯葛謝震武，向謝震武代言的所有產品、所有商號表示憤怒的抗議；謝震武所代言的產品，有眼鏡、補品、銀行、食物，全部杯葛，並向這些商號全面抗議！

(中時 )