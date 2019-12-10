中市警局第四分局大墩派出所門口前，日前傍晚執勤員警發現一名老翁在門口徘徊，全身被雨淋得濕噠噠，立即上前關心，原來83歲的蕭姓老翁疑是有失智現象迷路了，一邊扶他入所休息、一邊根據其車號查出他的住所在南區，秉持著為民服務的精神，還護送他返家，讓其兒子非常感激。

日前下午5時，天空下著雨，天氣又冷又濕，大墩派出所備勤員警李金典與莊鈊茹發現蕭翁徘徊路邊，擔心他失溫，員警扶他入所內喝茶驅寒，員警問他你騎車要去哪裡？住哪裡？老翁回說「我住南區菜市場附近，我要回家，但我迷路了！」但詳細住址記不起來了！

老翁提供一個說是家中電話號碼，員警試著撥打，但一直都撥不通，老翁身上也沒帶證件，員警於是透過其機車車牌號碼，查出他姓蕭以及他的住處，不過蕭翁表示他已經搬家，現住南區菜市場附近，員警再開啟Google街景圖讓他辨識，但蕭翁仍然一臉茫然。

員警再透過其戶籍處轄區員警前往訪查，終於確認蕭翁確實住在該處，員警考量蕭翁身心狀況不佳，主動將他載回家，交兒子照顧，其兒子表示，父親有時會有輕微失智現象，一直跟他說不要自己出去，但父親仍然會自行出門，謝謝員警熱心為民服務，讓父親平安返家，感到非常感謝。

大墩派出所長葉信良呼籲，民眾家中若有失智症患者，應避免患者獨自外出，以免發生危險，可自行於患者衣物缝上聯繫電話或配戴愛心手鍊，讓員警能在最短的時間中幫助走失者找到回家的路。

(中時 )