快閃記憶體控制晶片及儲存解決方案整合服務廠群聯電子（8299）於今（10）日公佈了2019年11月份營運結果，合併營收為新台幣43.81億元，較去年同期營收成長23％，而累計1至11月份的合併營收為405.98億元，較去年同期成長7％，除了顯示全球客戶因應第四季購物旺季需求持續填補庫存，2019下半年整體需求回溫趨勢穩定，符合預期。

與去年同期比較，11月份SSD與eMMC成品總出貨量成長75％，工控高階記憶體模組營收也較去年同期成長16％，而記憶體總位元數 (Total Bits) 年度累計依舊持續維持101％的高成長。

群聯表示，公司長期為快閃記憶體（NAND Flash）儲存應用普及化不遺餘力，不僅推動台灣NAND儲存產業蓬勃發展，自上游NAND控制晶片IC設計、晶圓、封裝、測試至下游的儲存裝置產品整合，更代表台灣在全球的NAND儲存產業發光發熱，讓世界看見台灣的技術。

群聯指出，在現今美中貿易戰的局勢，群聯位居左右逢源的條件優勢，再加上自主研發技術，不僅足以應付全球客戶的各種客製化需求，彈性的營運模式及營運觸角不斷擴大，對於未來展望持續保持正面態度。

(工商 )