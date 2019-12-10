為促進臺歐盟循環經濟交流與合作，環保署長張子敬率政府、研究機構、協會及廠商代表團，出席於12月9日在比利時布魯塞爾舉行，由臺灣與歐盟共同主辦的「2019年臺歐盟循環經濟研討會（EU-TW Circular Economy Seminar 2019）」，且與歐盟成長總署總署長Mr.Timo Pesonen會談及拜會環境總署副總署長Ms. Joanna Drake，就臺歐盟塑膠循環、太陽能板設計與回收及循環營建等議題分享經驗與成果。

環保署2017年組團超過110名政府、研究機構、公協會及廠商代表到歐盟參與「2017年臺歐盟未來產業活動」，進行循環經濟政策研究及相關產業媒合，為臺歐盟循環經濟國際合作奠定基礎。

2018年適逢臺歐盟合作30週年，歐盟副總署長率團來臺，共同辦理「歐盟創新週-循環經濟系列活動」，強化雙方的交流，成果豐碩。

今（2019）年舉辦臺歐盟循環經濟研討會，由歐盟成長總署總署長Mr. Timo Pesonen及環保署署長張子敬共同開幕，總署長Mr. Timo Pesonen致詞表示歐盟將提出新的循環經濟行動計畫，期盼帶來新的機會及更大的效益，臺歐盟交流學習提昇彼此競爭力，未來將與臺灣進行更具體的合作。張子敬署長致詞時則表示，臺灣資源回收率達53％，是因有效運用製造及輸入業者繳交的回收清除處理費，提供經濟誘因補貼回收處理業，未來更可透過補貼鼓勵異業結盟，做到回收物質更高質化再利用。

另外，臺灣事業廢棄物再利用率達76％，則是透過法令規範推動再利用，尤其臺灣近年辦理都市更新，期望能導入新建築物綠色設計及舊建築物拆除物有效利用，以更促進營建物質循環，進而達到減碳目標。

未來環保署將延續推動資源循環政策，且持續與國際交流合作，以身為地球村的一員作出環境保護貢獻，明（2020）年環保署辦理「歐盟創新週」及「循環經濟週」等系列活動，更將邀請歐盟高層代表共襄盛舉，並媒合臺歐盟產業合作，朝將臺灣打造成循環經濟島而努力。

(工商 )