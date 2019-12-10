1992年3位慰安婦阿嬤在黑幕後，公開控訴日本政府性暴力的暴行，開啟婦女救援基金會替慰安婦爭取權益，但直到1998年前，才有13位台籍「慰安婦」願意接受訪問，導演楊家雲拍攝紀錄片「阿媽的秘密」記錄慰安婦的故事，並奪下1998年金馬獎，但因為使用膠卷拍攝、保存不易，婦女救援基金會今天捐贈給國家電影中心保存，希望讓更多人看見阿嬤的故事。

當初13位阿嬤至今仍未得到日本的道歉或賠償，近年來接連去世，至今僅剩2名還活著，婦女救援基金會董事長葉德蘭表示，阿嬤的人權還沒有被受到照顧，70年前如此、到現在還是如此，疼惜這些阿嬤。

葉德蘭說，婦援會1992年就開始服務這些阿嬤，並在阿嬤還可以自我表達情感、對所受的暴力對待時，當年才會請楊家雲拍了這部影片。

楊家雲說，如當年第一個站出來接受採訪的阿桃阿嬤，在槍林彈雨中與軍隊一起前進，肚子上還有彈痕，讓人見識到戰爭的殘酷，拍片時叫她「勇者阿嬤」；她也說，還有部分原住民慰安婦阿嬤，當年已經有孫子，但仍逃不過日本軍的荼毒，談起來總是唏噓不已。

楊家雲也說，拍完之後，這些阿嬤把50年不能啟齒的事情講出來，好像把心中的大石頭拿出來，雖然至今已經20多年，但仍未爭取到阿嬤的清白與公平，「可以原諒他，但事情不能夠忘記」，政府還是要向日本政府提出抗議、承認歷史事件。

國家電影中心執行長王君琦說，影像可以紀錄歷史，但膠卷的紀錄片要在恆溫恆溼的環境下才能好好保存，希望提供這樣的環境透過這些影像記得阿嬤的故事，可以存在每一個人的心裡面，不要再有抹除歷史。

(中時 )