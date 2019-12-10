旅日歐力士投手張奕日前加薪380萬日圓，明年球季月薪調至800萬日圓，張奕對這個字並不滿意，曾與球團有一番舌戰，最後竟扯到12強賽的表現是台灣的事，與球團無關，張奕咬牙認了，他要球團明年「等著看」！

對於明年球季加薪到800萬日圓月薪，張奕表示，他已經與球團談過薪了，球團會對季賽的每場比賽做記錄，把成績表現進行加加減減的計算，統計出明年該給的薪水，張奕知道他今年的成績沒有好到那裡去。

張奕說：「我認了、沒有話說，球團以球季表現為重，他們也想幫我加薪，可是沒辦法，只說如果明年成績好會加薪不手軟，滿足你想要薪水。

就算12強賽張奕拿到2勝、3個獎也沒辦法加薪，張奕有點不服表示，球團認為他算「外國人」，因為日本球員可能因為日本隊而獲得加薪，而他是台灣人。

張奕表示，球團告訴他，這是台灣的事情、與球團無關，他只好認了，可是球團他們說明年他的成績好的話，將會加很多薪水、而且會是高薪。

張奕強調，他也只能忍耐，讓他們知道明年他能打出好的成績，這變成一個目標，讓他們好好看著他打出什麼好成績，就是等著看吧！

另外，張奕在12強有怒吼的動作，轟動全隊，學長隊友拜託他明年球季也要怒吼一下好嗎！不要再悶悶的。張奕回說，他會盡量吼一下，他也不知道何會在比賽吼叫，可能情緒高張亢奮，沒有意識吼出來，那是一種感覺。

(中時 )