日本政府已完成簽署美日新貿易協定的國會審議手續，日本政府10日在內閣會議上決定，將通知美國政府，希望於明年1月1日完成簽署並生效。日本外務大臣茂木敏充表示，以日本為中心，涵蓋世界經濟約6成的自由經濟圈即將誕生。

美日自今年4月起開始貿易協定的談判，不滿9個月即特例在短時間內生效。日本外務大臣茂木敏充10日在內閣會議後的記者會上表示，「加上已生效的CPTPP、與歐盟簽署的經濟合作協議（EPA）等，以日本為中心，涵蓋世界經濟約6成的自由經濟圈即將誕生。這有著重大的意義，希望日本能扮演主導的角色，持續維持、強化自由貿易體制。」

日本將在不超過《跨太平洋夥伴全面進展協定》(CPTPP) 的水準下，開放牛肉和豬肉等農產品的市場。日本同意將美國牛肉的進口關稅從目前的38.5%調降到9%。美國對日本的工業產品關稅問題，除了汽車及汽車零件外，將撤除或削減。

在汽車方面，美日兩國領袖已確認，雙方在履行協定中，美國將不會對日本車追加關稅。有關日本要求撤除關稅一事, 雙方同意將繼續協商。美日政府計劃在協定生效後的4個月內，針對下個談判領域進行磋商。

(中時電子報)