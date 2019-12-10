爭「一中」名號，台中一中、台南一中將舉辦「一中盃」教師聯誼賽，在球場較高下。（林欣儀攝）

「真一中？爭一中！」全台灣僅存的2所「一中」分別為台中一中與台南一中，兩校學生多年來大搶「誰才是真一中？」有趣的是，南一中校長廖財固原本是中一中教務主任，雙方決定舉辦「一中盃」教師聯誼賽，分別在籃球、網球、桌球與羽球項目一較高下，並藉此展開交流。

穿上運動服、廖財固與台中一中校長陳木柱一同高舉籃球，兩人都決定參加籃球競賽、一較高下。廖財固說，早期曾推動「育才盃」網球賽，兩校教師在運動上互動並交流，當時還吸引許多學校參與，但「育才盃」多年前因故停辦。

重新搭起交流的橋梁，兩校決定今年開始舉辦「一中盃」教師聯誼賽，分別在籃球、網球及羽球、桌球等項目交流，第一屆將於14日在中一中登場，以仿效萊德盃高爾夫球賽的積分制度，獲得總冠軍的一方得以抱回「一中盃」大獎盃。

「一中各表，各有優勢！」陳木柱說，運動競賽只是交流的開始，未來雙方將持續在各方面攜手、吸收彼此優點並相互良性競爭，像是本月中一中舉辦韓國高中交流活動，就特別邀請南一中來觀摩，未來也會配合新課綱進行教師教學課程共備、跨校開課。

陳木柱強調，目前學校已經與大學端及醫學院攜手、將於下學期開設相關選修課程，是中一中特色。廖財固則說，南一中目前有博物館學課程，教導學生博物館運作、文物整理等知識，未來與中一中合作、可相互交流。

(中時 )