統一證券（2855）集團今（10）日舉辦2020年投資展望會，統一證執行副總楊凱智認為，台灣身為「沉默王牌」具備的3大實力，在貿易戰後已被國際大鱷發現，5大利多將充分支持台股重新往上評價（Re-rating），看好台股市值將在2～3年內超越韓股。

展望明年，經濟成長下行、但不至於衰退，利率偏低、再降息空間不大，全球政治風險依舊。楊凱智認為，台灣具備的高端製造實力、強大供應鏈、電子製造實力的代工背後的服務價值等實力及優勢，在中美貿易戰爆發後被凸顯。

楊凱智表示，國際大鱷投資主要考慮4因素，包括幣值穩定（國家風險低），經濟不受貿易戰負面影響、甚至受惠。股市具一定市值、殖利率、流通性、避險工具，且有參與AI、區塊鏈、雲端、大數據、物聯網、金融科技、5G等全球新趨勢，並具市場定價能力的股票。

楊凱智指出，台灣國家體質優、外匯市場穩定，經濟同時受惠美國去中化、中國大陸去美化轉單效應。台灣經濟體規模落於全球20～25名間，但台股市值達全球第14名，台股沉默王牌的實力與潛力，已被獨具慧眼的國際大鱷發現。

楊凱智認為，台股的市場價值、產業趨勢地位、歷史輪迴、幣值助攻，以及企業獲利成長等，將充分支持台股重新往上評價（Re-rating）。預期中美貿易戰衝擊對台灣實質經濟的影響已逐漸淡化，僅留市場情緒面干擾，看好市值將在2～3年內超過南韓股市。

統一證首席策略專家、副總呂忠達亦認為，當全球進入「零負利率時代」，如何尋找高股息、高殖利率的投資標的，已成為現階段最重要的投資課題，而台股的股息殖利率對外資而言相當具吸引力。

(時報資訊)