台南區農業改良場引進乘坐式割捆機，並加以改良，估計可以取代24個採收人力。（台南農改場提供／劉秀芬台南傳真）

台南區農業改良場引進乘坐式割捆機，並加以改良，可以2點捆束。（台南農改場提供／劉秀芬台南傳真）

胡麻傳統採收工序繁多，需耗費大量人力，台南區農業改良場引進乘坐式割捆機，並加以改良，估計可以取代24個採收人力。農改場將於11日、13日及20日分別於安定區、西港區及善化區辦理3場次田間觀摩會，幫助農友解決採收時人力不足的問題。

台南農改場場長鄭榮瑞表示，胡麻為國內主要油料作物之一，每年需求量近5萬公噸，但國產胡麻僅占5％左右。政府自2012年推動將胡麻列入進口替代作物，鼓勵農民栽植胡麻，並提高胡麻自給率，胡麻栽種面積2018年近7年來已從831公頃增至近3000公頃。

由於胡麻栽培面臨的主要問題為勞力需求過於密集，且國內栽培品系單一，成熟蒴果具開裂性，種子易落粒，因而採收時無法機械化，造成農民栽植意願降低，面積提升有限。台南農改場除針對胡麻品種引進改良，亦研發胡麻機械化採收。

台南農改場為解決農民採收時人力不足的問題，自國外引進乘坐式割捆機，配合國內栽培管理特性進行改良，將引進機型原本捆束裝置由1點修改成2點捆束，提高胡麻捆束位置，其採收寬度為130公分，適用於撒播或條播，畦溝距120~140公分的栽培方式。

經田間反覆測驗後，乘坐式割捆機作業能力為每小時可採收0.15~0.2公頃，估算每天可採收胡麻面積約為1.2~1.6公頃，對照人工採收每人每天僅可採收0.05~0.06公頃，人機比約為24倍，也就是一台割捆機可以取代24個人力，大幅減少胡麻採收人力成本。

為了讓農民實際了解乘坐式割捆機在田間的採收情況，及田間管理及安全用藥重點，台南農改場將於安定、西港、善化等地區辦理田間觀摩會，邀農民踴躍參加。

(中時 )