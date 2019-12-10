大陸縫紉機零件大廠強信-KY受中美貿易戰混沌不明，縫紉機廠不願意備貨庫存所影響，致使11月合併營收不論以人民幣或新台幣均出現負成長，前11月合併營收人民幣計價3.69億元，比去年同期微幅成長1.71％，若以新台幣計價16.1億元，較去年同期衰退2.89％。

強信第三季EPS為0.81元、前三季EPS為2.97元。11月合併營收以人民幣計價為0.32億元，較去年同期衰退3.84％，折合新台幣1.39億元；前11月合併營收以人民幣3.69億元，較去年同期1.71％，但受制於新台幣兌美元、人民幣均升值影響，折合新台幣16.1億元，比去年同期2.89％。

強信董事長兼總經理綦秉信、財務長許相仁今日下午連袂參加富邦證券主辦法說會，綦秉信指出，按理今年大陸縫紉機產業仍是景氣復甦，中美貿易戰的確對大陸縫紉機市場有影響，原本應該是明年才不景氣提前至今年。

由於中國大陸縫紉女工成本不比台灣便宜，大陸成衣廠外移到越南、孟加拉等國設廠，但南越工資每月340美元、北越工資每月300美元，不如以往便宜，成衣業也要自動化，強信生產縫紉機自動化設備，可以幫成衣廠設備自動化，未來強信會加重自動化設備比重。

許相仁指出，強信九月下旬參加大陸舉辦中國國際縫製設備展，自動化設備陸續接獲客戶訂單，12量產及銷售，12月及明年元月是自動化裝置的銷售旺季，後續新的裝置及自動化設備產品訂單也會逐漸顯現。

許相仁表示，強信終端客戶是成衣及鞋業等產業，全球需要還持續成長，但因中美貿易戰而導致縫紉機整機廠投資保守，但強信在損耗市場及自有品牌是成長。

綦秉信指出，強信為整合生產線布局及物流管理，在萊州設新生產園區，可提升節省費用及總面積10.222萬平方米，2019年11月動工，預計2020年底前完工及啟用。

綦秉信表示，強信未來會以自動化裝置為主，初期包縫及繃縫單機自動剪線、切帶、送帶及送料等自動化輔助裝置，針對服裝廠整條生產線的設備進行附屬加裝升級，研發自動化縫製設備及自動化縫機生產線，自動化縫製設備及生產線邁向智能化，研發少人化、局部無人化或無人化的縫製自動化生產線，與成衣業合作戰略布局。

預估2020年包縫及繃縫自動縫下擺單元，銷售數量超過150台。自動化裝置的電控系統自主研發及設計，可滿足未來自動化裝置的功能及縫製性能，完成產品下一代升級。

綦秉信指出，強信未來2、3年，在自動化設備發展會有很好的成績。願景是成為縫製設備零部件世界級供應商及縫製設備集成解決方案的世界級供應商。

(工商 )