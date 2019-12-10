上證指數10日全日微漲2點，連續第四日收漲。滬深兩市成交合計增至人民幣（下同）4,666億元。上證指數10日早盤低開5點，盤中最低見2,902點，下跌11點，跌幅為0.4％，午後止跌回穩，10日收報2,917點，上漲2點，漲幅為0.1％，最高見2,919點，上漲4點，漲幅為0.16％，成交額為1,806.17億元。

香港信報10日報導，深成指10日先跌後回穩，並以全日最高位收盤，收報9,915點，上漲39點，漲幅為0.4％，最低見9,826點，下跌49點，跌幅為0.5％，成交額為2,859.8億元。

滬深300指數收報3,900點，上漲4點，漲幅為0.13％；創業板指數收報1,734點，上漲12點，漲幅為0.75％。

各類股普遍上漲，半新股漲逾4％；有色金屬、房地產、化工、石油、水泥股持穩；煤炭、鋼鐵、電力、金融股則偏軟。

(工商 )