永裕（1323）因客戶高端新品放量密集鋪貨後，下單動能趨緩，11月營收2.98億元，月減11％，年減13.24％；前11月營收33.16億元，年減4％。第四季雖面臨台幣走勢、產品組合及年底盤點等影響，法人推估，整季營收仍可站穩9億元。

為強化多元利基產線佈局，永裕大陸浙江新廠第一期工程已陸續推進中，惟受限相關審批、認證作業耗時，預計啟用投產的時程將延緩至2021年第一季。

永裕包裝製品主要應用化妝品、日常生活用品、藥妝、食品業，為國內最大的日用、化妝品容器生產商，並開發特殊製程，拓展高單價化妝品包裝市場，以及動物疫苗瓶裝製程、中國在地藥包材等，成立威瑪精密化學，整合塑膠瓶、軟管包裝到填充一貫化服務，且從美妝品包材領域延伸到美妝品，推出蓓樂膚（Purify care）自有品牌商品。

受惠高端新品業績發酵及產品組合優化，永裕今年第三季毛利率衝高至24.39％，創近五季高點，前三季營收26.77億元，為歷年同期次高表現，EPS2.36元。

分析師認為，10月高端新品出貨及雙11網購客戶拉貨的動能仍可延續下，永裕第四季營運動能可望持穩延續，推估全年EPS約達3～3.2元水準。

永裕上海工廠因近年當地工資大幅度上漲，規劃在浙江興建新廠，採兩期投資，第一期最快在2021年首季開工，將把上海廠50％產能調撥至新廠，產能調度順利接軌後，就會啟動第二期興建，估計整體新建投資會在2022年第4季完工。

(工商 )