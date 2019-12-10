「兩人根本是故意偷東西！」日前一名網友從日本關西機場搭機回台灣，順便在免稅店買了10包「薯條三兄弟」回家，但位子上方的行李櫃塞不下，被空服員拿到對面放。誰知下機時，有2位乘客先後想幹走她的10包薯條，也不理會原PO在後面大叫制止，讓她爆氣，「自己搞不清楚買了什麼戰利品嗎？是不是想說我是女生就想拿我的東西？」

原PO解釋，準備下機時，她視線就盯著那袋薯條不放，結果眼睜睜地看著坐在行李架下方的女子，就這樣拿走她的薯條，原PO在後面喊了幾次，女子好不容易才聽見才肯放回去，並拿起旁邊的小袋子走。

但原PO沒想到的是，會幹這種事的不只一個，坐在女子旁邊的男乘客，竟接著幹走她的薯條，叫了他還裝死，讓原PO氣到邊喊邊擠到那人後面，拉住對方帽T「先生！那是我的東西！你的東西在最右邊！其他都是我的！」對方才拿他自己的小袋子離開。

原PO懷疑，袋子大小差這麼多，那兩個人根本是想趁亂故意拿錯的！連網友們也紛紛留言，「自己提什麼袋子買什麼最好不知道」、「你應該大喊『有賊』才對」、「飛機上真的有扒手啊不意外！要抓也要先跟空服員說他們座位號碼，很好抓的！」

(中時電子報)