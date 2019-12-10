中美貿易戰開打一年多，正巧遇到台灣2020年總統大選，中美關係牽動著台灣的選情，兩政黨主要總統侯選人，蔡英文總統靠美，韓國瑜較親中，夾在中美間的台灣，究竟要如何自處？新黨黨主席郁慕明及國際關係教授賴岳謙談及中美台關係時，認為蔡英文總統把台灣完全推向美國，未來中美如發生軍事衝突，台灣將變成主戰場。

郁慕明和賴岳謙談美中台三方關係，認為未來如果中美發生軍事衝突，台灣一定會變成一個主戰場。

郁慕明認為蔡英文主政下的兩岸發展並不健康，如果中美發生軍事衝突，台灣一定會變成一個主戰場，這是我們不願意見到的，不管誰佔領對台灣民眾都是傷害，因為砲彈都是在台灣打下去。他強調台灣該扮演的是兩邊都不得罪的角色，就是親陸友美，和中美都維持親密關係，彼此沒有傷害，才對台灣真正有利。

而對蔡政府花大錢去購買美國大豆和軍購，相關單位有責任該好好把關。

而對蔡政府一再向美國靠攏，不但花大錢去購買美國生產過度盛的大豆，還花幾千億去向美國軍購，他希望國防部要負起責任，能不能將美國對台軍售好好把關一下，不該在沒有計算下花大錢向美國軍事採購，卻沒有能力好好解決都會年輕人居住問題，以及少子化和低薪問題，這要台灣年輕人如何看得到未來？

對台灣未來要靠美國還是中國大陸？郁慕明希望大家能看清楚，美國議院為何通過對台灣有利的法案？都是付出了很多錢，繳了不少保護費，他曾到美國去遊說美智庫逐年減少對台軍售，沒想到卻得罪了人，連一同跟去的年輕人到現在都被限制出境，他希望台灣人要好好思考這次選舉，因為任何結果都只能大家共同承受。中時電子報陸續推出「慕明而來」系列訪談，針對2020年總統大選重要議題有深入探討，精彩內容歡迎大家收看。

(中時電子報)