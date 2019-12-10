Jabra宣佈推出新一代TWS（真無線藍牙立體聲）降噪耳機Elite 75t，Jabra表示，75t不僅比上一代65t體積縮小20％，而且為了配戴舒適度，掃描數千個的耳朵以打造仿真模型，便於開發出最佳形狀，使各耳型使用者都能舒適佩戴耳機，75t一次充電可使用長達7.5小時，搭配便攜式充電盒可持續28小時使用，建議售價為6690元，12月10日開放PChome獨家網路預購，預計12月底上市。

Jabra表示，使用者對耳機的需求和偏好，以「配戴舒適度、電池續航力與連接便利性」是最主要考量，改良後推出新一代Elite 75t ，滿足使用者的重點需求。

Elite 75t的降噪功能為四組麥克風搭配而成，可以與主流的智慧語音助理Alexa、Siri或 Google Assistant連線，使用者亦可以透過藍牙5.0連結Elite 75t與自己的智慧型手機，支援IP55等級防水防塵並提供2年防水防塵保養。

(工商 )