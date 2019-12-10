第一金證券10日獲得由卓越雜誌委託世新大學合作調查年度金控券商類「最佳服務品質獎」獎項，由董事長葉光章代表接受證交所及主辦單位的頒獎與肯定。

這是由卓越雜誌委託世新大學民調中心，以網路問券方式針對國內證券業形象、服務、創新與潛力現況進行評選，第一金證券繼去年獲得最佳潛力券商獎之後，今年進一步獲得最佳服務品質獎獎項。

葉光章表示，證券市場是發展很久的市場，競爭激烈的程度可以想像，過去服務業可能比拼的是誰的品質或價格好，此次獲獎，跟過往不一樣的地方，是在公平待客原則上的逐步落實慢慢有了成效。

第一金證券身為公股券商，有很多銀行的客戶，第一金控近年開始導入的公平待客原則，目標則是讓所有第一金的客戶，都能在金融服務的本質上，獲取更公平或更透明對待的機會。

他指出，第一金證券身為集團的一份子，努力在公平待客原則上精進，比如過往可能在客訴的處理上都是以個案來看，但未來會以案件類型分析樣態，以量化科學的方式作為未來服務改善的依據，並提升至董事會層級參與關注。

(工商 )