在外交部抗議遭大門夾傷手指，連日來成為政壇焦點的立委陳玉珍，今（10）日下午帶著虛弱身軀搭機返回故鄉金門，陳氏宗親代表和30餘位支持者趕往接機，替他們口中的「金門女兒」加油打氣，溫馨場面也有許多不捨。
陳玉珍是在下午搭乘華信班機返鄉，多數旅客直到2時54分落地時，才在魚貫步出機艙時，發現竟然與她同機，不少人經過身旁時還輕聲說道：「加油喔！」
陳氏宗親會總幹事陳成煥、監事陳向鑫等人，與包括金門縣惠安同鄉會代表在內的數十位支持者，提前半小時就到機場等候。他們表示看到在台灣替金門爭取權益，努力打拚的陳玉珍，連日來遭受嘲諷、指摘，感到十分不捨，因此才自動自發前來接機，送上大家的溫暖和關懷。
穿著長版羽絨衣的陳玉珍，並未接受媒體訪問，全程僅含淚輕聲感謝鄉親的支持，神情顯得十分憔悴，一旁攙扶著她的母親，則紅著眼睛不停啜泣，十分不捨! 。
陳玉珍在離開機場後，原欲由家人和服務處同仁陪同搭車回家，但因身體感到不適，又馬上轉往金門醫院檢查。
國民黨金門縣黨部主委石兆瑉表示，陳玉珍在台灣努力問政，表現堅毅的金門精神，鄉親有目共睹，這回她受到委屈，支持她的鄉親都願意站出來相挺，這幾天她將暫停跑行程，盡量在家中休息調養，希望她能趕快好起來，在13日韓國瑜跨海向鄉親報告時，可與大家一起加油打氣。
(中時 )
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