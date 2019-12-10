林姓地瓜媽媽當年因經濟受困而求助人安基金會，在站長輔導之下學習烤瓜、賣瓜。（人安基金會提供／林良齊台北傳真）

林姓地瓜媽媽當年因經濟受困而求助人安基金會，在站長輔導之下學習烤瓜、賣瓜。（人安基金會提供／林良齊台北傳真）

林姓地瓜媽媽當年因經濟受困而求助人安基金會，在站長輔導之下學習烤瓜、賣瓜，後來因為烤瓜技術純熟與個性開朗的緣故，長期以來累積了不少穩定客源，為了報恩，將一天的賣瓜收入全數捐給人安基金會即將辦理的「寒士吃飽30」活動，期盼能夠幫助到更多人。

1年半前，林媽媽因為前夫留下的龐大債務而走投無路，小兒子罹患了罕見疾病，需要鉅額醫療費用。帶著兩個孩子的她求助無門，無奈之下只能做臨時工，領取單日的現領薪資，也因為沒有勞健保，時常讓自己暴露在危險的工作環境中。但是林媽媽從未氣餒，為了不把債務留給孩子，仍然努力還清債務，希望給兩個孩子一個美滿的未來。

後來經朋友介紹來到人安基金會，加入單親媽媽烤瓜方案，在萬華平安站協助下，學會烤瓜、賣瓜，為自己求得謀生能力。住在南港的她，每天清晨天未亮，便從南港出發來到萬華平安站，從生火、洗瓜、烤瓜開始，忍受著瓜爐的高溫與多變的天氣，努力不懈的烤著一顆又一顆的地瓜，漸漸因為烤瓜技術逐漸純熟，加上天生樂觀開朗的個性，累積了不少常客，甚至有客人特地從南部搭高鐵北上，只為了包下林媽媽整爐的地瓜。

這樣一點一滴的積攢之下有了一些積蓄，她開始在烤瓜的生活空檔安排實習月嫂課程，因為自己很愛小孩，也決定要投身照顧小孩的工作。這個月正式畢業，未來將擔任全職月嫂工作，繼續為孩子們打造美好生活，林媽媽也說要把最後一天的烤瓜收入全數捐給人安基金會目前正在籌辦的「寒士吃飽30」活動，透過自己的一點點心力，幫助更多像她一樣曾經陷入困境，急需救援的單親媽媽與寒士。

人安、華山、創世基金會目前將辦理「寒士吃飽30－寒士、街友、單親媽媽暨獨居長輩尾牙」，今年活動邁入第30屆，全台16場同步辦理，台北場將於凱達格蘭大道前席開2200桌，提供每位寒士一頓團圓飯及一份應急紅包。

愛心專線：（02）2336-1247。

(中時 )