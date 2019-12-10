5G手機需求將大爆發？美國銀行分析師Vivek Arya看好未來使用5G手機的人數，將從今年不到2000萬人，大增至明年的2億人，因此，調升Skyworks和科沃（Qorvo）評等及目標價。

外媒報導，美銀分析師Vivek Arya表示，目前全球約有14億支4G手機有汰換需求，加上物聯網也需要5G晶片，因此5G將是半導體產業最值得投資的項目，並指出5G手機所需的RF射頻晶片（Radio Frequency）是關鍵。

Vivek Arya點名Skyworks和科沃兩檔晶片股，將兩家公司的投資評等從「遜於大盤」升至「買進」，並將Skyworks目標價從92美元調升至122美元、科沃目標價由80美元大幅調升至130美元。

他預估未來使用5G手機的人數，將從今年不到2000萬人，增長到明年的2億，以及2021年的4.5億。

Qorvo周一股價上漲2.6%，至109.40美元，而Skyworks股價上漲2.3%，至103.70美元。

(中時電子報)