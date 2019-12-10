大埔截水溝北側堤岸在今年８月豪於崩塌，議員李寶銀今天議會質詢怒轟封路，等了4個月不見動靜。（李寶銀服務處提供／吳敏菁彰化傳真）

大埔截水溝北側堤岸在今年８月豪於崩塌，議員李寶銀今天議會質詢怒轟封路，等了4個月不見動靜。（李寶銀服務處提供／吳敏菁彰化傳真）

大埔截水溝北側堤岸在今年８月豪於崩塌，封路4個多月，附近居民都罵翻了。（李寶銀服務處提供／吳敏菁彰化傳真）

大埔截水溝北側堤岸今年8月遇豪雨崩塌，彰化縣政府水資處緊急封閉堤岸道路，由於大埔商圈、花壇鄉人出入使用率相當高，封路掀起嘩然，但基於安全不得不然，但等了又等，等了4個月不見動靜，議員李寶銀今天議會質詢怒轟，封了路又不施工，崩土廢石和坑洞，帆布蓋一蓋，真的讓人忍無可忍了。

大埔截水溝雖然是堤岸道路，但也是交通要道，縣府還計畫拓寬，建構彰化市南外環道路，往東跨越國道1號及穿越縱貫鐵道，銜接中興路口，紓解交通壅塞，9月封路，一度還引起誤會，以為道路拓寬計畫要動工了，豈知並不是，而是北側堤岸崩塌，要緊急修復。

李寶銀議員今天議會臨時會質詢指出，8月崩，9月4、9月6日當安排會勘，承諾要處理，公文白子黑字，12月9日會開工，至今卻還沒動作，是在做什麼？都等4個多了，絲毫沒動靜，路就這樣封起來，工程廢棄物堆滿地，有考慮附近大埔圈商、花壇和建國科大學生往來出路經過是什麼感覺嗎？大家全都罵翻了，畢竟那麼多人都需要用到那條路。

水資處長陳詔慶表示，廠商鑑地問題晚了兩天，追蹤進度已經確定12月11日可以進場施作，李寶銀繼續追問何時到底什麼時候可以完成，難道把路封起來就只是為了追公文嗎？陳詔慶表示，一定督促趕緊施作，施工有一定程序，最晚明年3、4月可以完工。

(中時 )