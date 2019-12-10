連鎖餐飲集團雅茗-KY（2726）受步入淡季、加盟商提前備貨、香港局勢干擾3逆風影響，2019年11月合併營收「雙降」至今年次低，累計1～11月營收仍續創同期新高。展望本月，隨著春節備貨需求明顯增溫，公司預期12月貿易業務可望重返成長軌道。

雅茗2019年11月自結合併營收1.5億元，較10月1.62億元減少7.49％、較去年同期1.69億元減少11.28％，降至2月以來的今年次低。不過，累計1～11月合併營收20.26億元，較去年同期19.7億元成長2.84％，續創同期新高。

雅茗11月營收出現「雙降」情況，公司表示，主因起家品牌「仙(足宗)林」位於香港的直營店，受當地政經情勢不穩影響，當月業績驟減約40％。同時，主力品牌「快樂檸檬」10月調整菜單，加盟商提前在9、10月備貨原物料，亦影響11月貿易收入。

不過，雅茗表示，「快樂檸檬」因調整菜單而提前拉貨的情況，已在11月反應完畢，後續將重返正軌。加上明年農曆春節較早、落於1月下旬，加盟商的備貨狀況將在12月明顯增溫，貿易業務可望重返成長軌道。

雅茗指出，「快樂檸檬」11月在中國大陸新開21家店，在美國、英國與日本也持續展店腳步。其中，日本「快樂檸檬」營運已展現效益，合作夥伴京王集團亦將加快展店速度，將成為明年營收一大挹注。

海外版圖擴張方面，雅茗表示，除了美國、日本既有市場外，東協布局也進一步擴張。集團持續看好東協成長性與市場潛力，續前進菲律賓及越南後，亦確認泰國、印尼及馬來西亞的合作代理商，規畫合作首年各地區展6店為目標，未來會以倍數增長。

此外，「快樂檸檬」在美國舊金山的代理商，目前在當地已經展出逾30店，展現亮眼的營運成果。雅茗透漏，目前正與舊金山代理商洽談，規畫雙方由代理關係進一步升級成為合資夥伴。

(時報資訊)