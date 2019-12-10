借還書櫃台裝置為現金及回數票口。(吳亮賢攝)

位於國道收費亭下方的祕道。(新北市立圖書館提供／吳亮賢新北傳真)

昔日的國道收費亭，如今已成為歷史。(新北市立圖書館提供／吳亮賢新北傳真)

昔日位於國道1號上的泰山收費站，有「天下第一站」之稱，但隨著收費站走入歷史，至今已不見蹤跡，新北市立圖書館泰山分館與交通部高公局北區養護工程分局合作，12月起推出「泰山收費站懷舊回顧展」，在圖書館內重現泰山收費站的場景，收費員更將帶隊走訪進出票亭的必經祕道，重溫國道的溫暖故事。

位於泰山分館的「泰山收費站懷舊回顧展」，將館內走廊打造成收費站車道，借還書櫃台則裝置為現金及回數票口，讓民眾重溫昔日國道收費站的場景，現場也展示10餘種不同車種與面額的回數票券，並邀請當年的收費員，分享工作的甘苦談。

泰山分館主任李祖緯表示，講到泰山，很多人就會立刻聯想到「泰山收費站」，它有兩個「天下第一」的稱號，除了是全台第一座收費站，車流量更是全國之冠，雖然隨著國道全面啟用計程電子收費，收費亭熄燈走入歷史，但匯聚南北奔波車流的國道收費站，記載了許多不為人知的勵志與溫馨故事，也見證台灣交通歷史的發展。

53歲的前收費員黃彥勝說，在泰山收費站工作了8年，每天都要在混雜汽油味、灰塵、廢氣的小小票亭上站立8小時，不斷重複給票、找錢，以及檢查偽鈔、偽票的動作，在天下第一站的泰山收費站中，平均每5秒就要迎接一位過路客，除了要眼明手快，還得應付態度有好有壞的用路人，無論酷暑、寒流都要堅守崗位，雖然辛苦，但在過年或寒冬晚上，收到大卡車司機的暖心飲料時，讓人覺得備感溫暖。

對於民眾好奇收費員究竟是如何往返收費亭，黃彥勝透露，泰山收費站共有22個票亭，距離相當長，因此2到5個票亭間，就會有一座樓梯，連接地下祕道，方便收費員安全通行，黃彥勝更開玩笑的說「樓梯很窄，太胖的還會卡住，所以收費員都選苗條的。」

新北市立圖書館表示，21日將舉辦「走讀。公路的那一站」，由收費員帶民眾實際走訪收費站祕道與泰山收費站文物展示室，感受穿梭車道的甘苦人生，活動免費，即日起開放報名，另外12月底前還有「天下第一站」老照片大募集、「回數票的奇幻漂流」、「憶‧公路的那一站」文物展、以及「交通大小事」主題書展等，歡迎大家一起重溫國道收費站的溫暖回憶。

(中時 )