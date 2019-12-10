國民黨團總召曾銘宗下午號召民眾舉行「路過行政院陳情活動」，國民黨提出三點訴求，要求蔡政府交待是否以公務預算養網軍、徹查各部門及國營事業違法補助、廉政署也應查該不法核銷。行政院由副祕書長何佩珊接受曾銘宗等人陳情。

關西機場事件，遭卡神楊蕙如網軍帶風向，是造成大阪辦事處長蘇啟誠輕生的不幸因素之一。對於政府有無帶頭養網軍，國民黨要求蔡政府提出說明。

國民黨義務副祕書長張顯耀表示，今天到行政院提出陳情書，就是要問到底楊蕙如是誰的網軍，誰在養，在攻擊誰？蘇揆自己也是網軍受害者，行政院政府機構國營事業為了短短兩年多補助近億元，程序合不合法，有沒有如實報銷，錢是否用在非法的網軍，害出人命，到現在楊蕙如避不見面，民進黨刻意切割，大家全部躲開，蘇揆一定要在最快時間調查清楚，向台灣人民公布真相，所以今天就是要求蘇貞昌踹共，消滅網軍東廠。

曾銘宗表示，為什麼到行政院來陳情，就是因為卡神楊蕙如一年拿到1億左右的錢，外界懷疑這些錢是養網軍之用，所以要拜託蘇揆替人民主持公道，一定要全面清查，政府的錢有沒有拿來養網軍。

國民黨並提出三項陳情訴求，包括蔡政府是否以公務預算資助網軍；行政院立即徹查行政部門及國營事業違反補助上限狀況；法務部廉政署應立即啟動徹查各單位違法不實核銷行為。

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(中時 )