海巡署宜蘭查緝隊前中校分隊長沈大祥，涉嫌於2009年至2013年間，利用人頭製作假筆錄，詐領檢舉高達737餘萬元檢舉獎金，前宜蘭查緝隊長張志勇，身為主管竟未察覺，而前台北查緝隊員江承宏、前宜蘭查緝隊員羅博雄為求績效，配合行事，監委仉桂美、王美玉今天提案彈劾，其中沈、張、江以12比0通過，羅以8比4通過，全案送公懲會審理。

王美玉說，沈大祥利用「單線領導」制度的局限與困境，詐領檢舉獎金，由於內部人踢爆的話，發放的諮詢獎金金額較少，若為外部檢舉的話，獲得的檢舉獎金金額較高，雖然沈大祥大多情資來自B1，但卻轉給其友人A1當人頭，賺取檢舉獎金。

仉桂美表示，此案目前法院一審判決結束，但尚未定讞，牽涉財勝發號、南海六六號等好幾條查緝私菸的船舶，發現沈大祥透過偽檢舉人A1，領取扣稅後的獎金，大部分由沈本人獨拿，但有少數案子會與A1朋分。

仉桂美解釋，為落實保護消息來源，在申請檢舉獎金時，不一定要付檢舉筆錄，可事後再補，因此過程中，只有主偵人與主要檢舉人知道消息，沈大祥可在「單線領導」中上下其手做出行政違失。

仉桂美指出，張志勇在財勝發號案、南海六六號案，因其為單位主管，應明白知悉案件情資來源管道，卻未能制止或舉發沈大祥利用A1為人頭檢舉人情形，違法圖利他人；江承宏則在聯勝發號案中，逕自製作未經一問一答虛偽檢舉筆錄，即便A1告知其為人頭檢舉人，江仍未懸崖勒馬；羅博雄雖知情消息來源不是A1，仍便宜行事。

(中時 )