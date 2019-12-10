距離12月15日美國提高大陸商品關稅的時間還有5天，課徵範圍波及手機、筆電和平板等產品，有分析師警告，深耕大陸市場的美國蘋果公司(Apple Inc.)受到關稅的影響最大，要是關稅真的上路蘋果將深受其害，預估2020會計年度獲利將因此減少約4%，亦即每股減少0.5美元。

綜合外媒報導，Wedbush Securities分析師Dan Ives發布報告指出，若新關稅上膛，這次是首度直接衝擊美國科技電子業，對股價走勢來說是「揮之不去的阻礙」，而美國大廠中以蘋果的情況最危險，在年終購物旺季的最後階段遭受關稅利空壟罩。

Dan Ives強調，如果美國總統川普未豁免iPhone關稅，蘋果2020財年的盈餘將因此減少4%，相當於每股盈餘縮水0.5美元，未來蘋果必須選擇自行吸收關稅成本，或是冒著損害市場買氣的風險提高售價。

Dan Ives預測，為了因應關稅，如果蘋果決定漲價，2020年iPhone預估需求將下滑8%。蘋果周一股價下跌1.4%，收在每股266.92美元。

《路透》先前報導，因關稅導致成本升高，美國電子業正在放緩投資，部份廠商甚至開始裁員。國際電子工業聯接協會(IPC)調查後發現，擁有美國業務的會員企業所進口、以美元計價的商品中，近3分之1受到衝擊。其中有5分之1的受訪企業表示，受關稅影響，已減緩在美國的投資力道，約13%的受訪企業說，他們正在暫緩雇用新員工或開始裁員。

(中時電子報)