基隆市二信高中代表台灣遠赴澳洲參加國際太陽能模型車競賽，勇奪積分總冠軍，二信派出的兩隊代表更也於靜塑場上，包辦競速第二、第三名。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

基隆市二信高中代表台灣遠赴澳洲參加國際太陽能模型車競賽，勇奪積分總冠軍，二信派出的兩隊代表更也於靜塑場上，包辦競速第二、第三名，好消息傳出後，轟動全校師生及支持的民眾。

二信高中機械科今年派高一、高二參加太陽能模型車國內決賽，卻僅止步亞軍，便奮發圖強對車體設計大翻修，終在澳洲國際競賽中雪恥為台灣拿下多項好成績。

本次台灣共有3校5隊前往參賽，二信高中就占兩隊，在大會的32隊中勇奪積分總冠軍，是台灣代表隊第一次獲此殊榮，老師賴宏彰說，機械科的學生個性堅韌，經得起各項挑戰，賽前在學校操場搭起太陽能車雙軌道不斷的測試修改，一直到能符合要求的時間內跑完全程且能穩定不出軌道翻車，不放棄任何讓車子跑得更好的可能性，就是要以最佳狀態迎戰世界級的大賽。

校長林立指出，代表隊不僅在競速上表現優異，在團隊運作過程、影片製作、車輛海報製作等等，對車體製作的簡報講述、臨場反應等整體表現，都受到現場評審一致的肯定與讚賞，獲頒積分總冠軍殊榮，竭盡全力來為國爭光。

(中時 )