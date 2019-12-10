蔡壁如爆料 柯文哲參選2024總統 16:222019/12/10 工商 彭媁琳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台北市長柯文哲幕僚蔡壁如接受資深媒體人邱明玉專訪。圖／品觀點提供 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北市長柯文哲的心腹幕僚蔡壁如，10日接受資深媒體人邱明玉專訪時確認，柯文哲應該會參加2024年的總統選舉。 蔡壁如目前名列台灣民眾黨不分區立委第五名，近日卸下台北市政府工作，專心拚選舉。 被問到柯文哲是否會參選2024年總統？蔡壁如堅定地點頭，並且比出大拇指說：「應該會選」。 她評估，本次立委選舉，民眾黨應該可以拿4到5席。 外傳蔡壁如若未能當選不分區，民眾黨可能逼退鴻海創辦人郭台銘推薦的高虹安，但蔡壁如予以否認，強調絕對不會逼退高虹安。 (工商 ) #柯文哲 #民眾黨 #總統 #選舉 #專訪 也許您會感興趣 推薦閱讀 卡神為何落此下場 全因手賤在PTT留10字 00:192019/12/06 生活 因卡神廢市長專簽補助？柯這樣說 12:192019/12/06 政治 謝和弦3萬交保 被問黨員身分脫口嗆「柯文哲沒XX」 15:422019/12/06 娛樂 民眾黨參選人掛小英合照 李旻蔚：支持者贊助 16:092019/12/06 政治 臉書嗆民眾黨把高虹安還來 劉宥彤：私下與網友鬥嘴 16:172019/12/06 政治 柯文哲籲民眾要力挺第三勢力 擺脫藍綠惡鬥泥沼 16:072019/12/08 政治 小綠搶票 柯P：小綠結局變別人尾巴黨 11:422019/12/09 政治 民眾黨文宣小物開賣 2款各1500組 14:292019/12/09 政治 打「亡柯感」救黨？柯：若選差困難度會變很高 10:042019/12/10 政治 不想佔職缺 蔡壁如火速辦台大退休 16:042019/12/10 政治 政治熱門新聞 為討好綠營抓韓小辮子狂轟？蔡正元怒槓謝震武 - 政治 韓蔡最新民調出爐！網看完錯愕：這不可能吧.... - 政治 扯！趙少康節目曝光卡神楊蕙如下落 - 政治 分析最新民調 綠營大老喊弔詭...網怒了！ - 政治 連他都陷入苦戰…網：綠立委將破4分之3 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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