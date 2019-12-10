台北市長柯文哲的心腹幕僚蔡壁如，10日接受資深媒體人邱明玉專訪時確認，柯文哲應該會參加2024年的總統選舉。

蔡壁如目前名列台灣民眾黨不分區立委第五名，近日卸下台北市政府工作，專心拚選舉。

被問到柯文哲是否會參選2024年總統？蔡壁如堅定地點頭，並且比出大拇指說：「應該會選」。

她評估，本次立委選舉，民眾黨應該可以拿4到5席。

外傳蔡壁如若未能當選不分區，民眾黨可能逼退鴻海創辦人郭台銘推薦的高虹安，但蔡壁如予以否認，強調絕對不會逼退高虹安。

(工商 )