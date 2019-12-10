國民黨基隆立法委員參選人宋瑋莉10日早上走訪信義區的義昭社區寒冬關懷據點實地送愛到在地，與老人家一同吃麵，主打沒有距離的透明從政模式，讓民眾實際有感。（吳康瑋攝）

國民黨基隆立法委員參選人宋瑋莉10日早上走訪信義區的義昭社區寒冬關懷據點實地送愛到在地，與老人家一同吃麵，主打沒有距離的透明從政模式，讓民眾實際有感。（吳康瑋攝）

國民黨基隆立法委員參選人宋瑋莉10日早上走訪信義區的義昭社區寒冬關懷據點實地送愛到在地，與老人家一同吃麵，主打沒有距離的透明從政模式，讓民眾實際有感。（吳康瑋攝）

國民黨基隆立法委員參選人宋瑋莉10日早上走訪信義區的義昭社區寒冬關懷據點實地送愛到在地，與老人家一同吃麵，主打沒有距離的透明從政模式，讓民眾實際有感。（吳康瑋攝）

國民黨基隆立法委員參選人宋瑋莉10日早上走訪信義區的義昭社區寒冬關懷據點實地送愛到在地，與老人家一同吃麵，主打沒有距離的透明從政模式，讓民眾實際有感。（吳康瑋攝）

國民黨基隆立法委員參選人宋瑋莉10日早上走訪信義區的義昭社區寒冬關懷據點實地送愛到在地，與老人家一同吃麵，主打沒有距離的透明從政模式，讓民眾實際有感。（吳康瑋攝）

國民黨基隆立法委員參選人宋瑋莉10日早上走訪信義區的義昭社區寒冬關懷據點實地送愛到在地，與老人家一同吃麵，主打沒有距離的透明從政模式，讓民眾實際有感。（吳康瑋攝）

基隆老年人口激增，國民黨基隆立法委員參選人宋瑋莉10日早上走訪信義區的義昭社區寒冬關懷據點實地送愛到在地，與老人家一同吃麵，主打沒有距離的透明從政模式，讓民眾實際有感。她談及自己對強化在地老年服務的決心，指出要改善長輩權益，就要先改善長照制度，有效照顧各年齡層。

宋瑋莉怒批總統蔡英文11月21日陪同民進黨立委蔡適應登記後，向民眾稱未來會將長照經費增加至四百億的支票開的很不完備，她表示，目前長照制度的來源是用社會福利制度之下的菸捐及遺產稅收入做支應，但稅收源頭往往受到浮動的吸菸人口數多寡及遺產稅的有無影響，財源不穩並難掌握。她也指出，這樣的收入僅能照顧部分需要照護的年長者，對於因工作或意外成為失能的年輕人或天生畸形需長期照顧的嬰兒，將無法提供必要的照顧。

宋瑋莉強調，為改善不穩定的長照現況，她上任後會大力推動將社會福利編列至全民社會保險制度之下，打造全新的「全民照護保險制度」，以全民的力量來執行確實的社會福利網絡，取代不穩定的舊制，集全體國民、企業、與國家來共同承擔重要的長照，並確保制度長久的穩定性，並適用於所有年齡層。

爭取連任的立法委員蔡適應則公布自己的日照政見，並於上周正式在田寮河畔為基隆醫院日間照護中心揭幕，他指出，許多基隆子弟需要一邊承擔工作壓力負擔，一面辛勤的照護父母，他希望透過協助長照2.0政策在地方運轉，讓更多地方都可以架設更多的日照、長照中心，讓在地年輕人放心，也帶給長輩更好的照護。

(中時 )