2020年總統大選只有二組人馬，民進黨的蔡賴配和國民黨的韓張配，而對要在政壇維繫力量的小黨而言，在兩黨擠壓之下生存空間非常小，為不讓國會兩黨獨大，新黨黨主席郁慕明重申選舉策略，總統力挺韓絕不動搖，政黨票支持新黨，讓敢衝的邱毅等進入國會。中時電子報製作的「慕明而來」影音節目，由郁慕明和賴岳謙對談，從兩岸談到中美台關係，最後回到了各政黨的選舉策略。

郁慕明說新黨的總統那一票，全部集中給韓國瑜。

針對年底選舉重大戰略，郁慕明表示新黨有明確的決定，區域立委不推人選全部開放，可自由選擇支持其他政黨優秀候選人，把力量集中在支持不分區立委候選人，2016年新黨政黨支持度是4.18%，離5%的門檻不遠，而且國會需要敢衝撞、揭弊端的立委，像邱毅這樣不畏強權甚至被關都要揭開真相，所以政黨票要投新黨，讓小黨聲音進入國會。

新黨把力量集中在支持不分區候選人，也認為國會需要敢衝撞、揭弊端的立委。

至於總統候選人的選擇，郁慕明說新黨的總統那一票，全部集中給韓國瑜。對這樣的決定，賴岳謙則提問，如果選情在選前出現大變化，新黨還會繼續堅持韓國瑜嗎？對此，郁慕明則堅定表示，既然說挺韓就挺到底，假設宋楚瑜支持度會提高，也不會有任何改變，新黨是講信用的，韓國瑜有這樣能力就要支持，絕不會看風向擺來擺去。

對國民黨不分區立委的規劃，不但外界批評很多，郁慕明也認為根本是戰略上的錯誤，新黨對國民黨影響不了多大，而新黨也根本不在意國民黨，他認為國民黨黨主席吳敦義把自已放在最後，太小鼻子小眼睛，希望把新黨修理掉，他認為應放在第一名，擺明要搶立院院長，才能在國會帶兵作戰，這種說法和策略，相信支持者是能接受的。

(中時電子報)