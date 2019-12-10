近日民進黨接連拋出育兒津貼再加碼等政策、國民黨也提出相關政見，但民間團體今天赴立法院抗議指出，真正的友善生育，應該要透過具體的家庭、勞動、與性別平等政策，全面為育兒家庭撐出親子相處時間和友善空間，以促進性別分工與生活品質，單純發放津貼對家長助益有限，不如打造更友善的職場環境。

生育改革行動聯盟理事長諶淑婷指出，現在孕婦有五天產檢假，爸爸或配偶卻沒有陪產檢假，另一半一直到進了產房，小孩快生出來了，還沒有進入狀況，不是驚慌失措就是默默在旁邊滑手機。這不是男性的原罪，而是因為沒有陪產檢假，也沒有完整的產前教育，在男人成為爸爸的路上支持他們。

托育政策催生聯盟李庭欣指出，目前爸爸請育嬰假僅佔18％，與傳統上要求爸爸養家的文化有關，希望各黨候選人承諾，在新生兒剛出生前兩個月，給爸爸九成薪的育嬰留職停薪津貼，在家庭動盪期間，支持家長雙方互相鼓勵陪伴。

台灣男性協會秘書長王泓亮說，不少爸爸苦於工時過長，疲憊感影響情緒，或下班回家小孩已經睡了，呼籲各黨候選人縮短整體工時，給父親五天有薪陪產檢假、新生兒出生前兩個月可領一個月九成薪的育嬰留職停薪津貼。

婦女新知基金會政策部主任覃玉蓉指出，一年七天有薪家庭照顧假是基金會長年倡議的訴求，已經有許多修法版本躺在立法院，這部分修法技術不複雜，希望各黨候選人承諾選後立刻推動修法。

全國教保產業工會監事陳亮吟批評，歷屆總統選舉提到生育政見，總是不斷地灑錢，但是灑錢無法解決托育品質或提升生育率，政府應該解決職場不友善生育的問題；台灣高等教育產業工會會員李佳蓉指出，自己身邊許多例子顯示性別工作平等法並沒有真正落實，呼籲各黨候選人承諾加強執法力道，要求雇主負起安排職代的責任，讓勞工安心行使自己的權益。

勞動部部長許銘春表示，少子女化是國安問題，各部會都很重視，任何有助於提高生育率、尤其在陪產與待產的過程可以給媽媽更好的照顧，勞動部願意來做，而牽涉到修法的部分則會持續蒐集各界意見。

(中時 )