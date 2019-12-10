數位時代來臨，改變人們閱讀習慣，紙本書籍受到嚴峻考驗，然從閱讀書籍能看到趨勢、未來！在歲末年終之際，有網路書店業者公布2019暢銷書排行榜，勵志、成功學、人際經營相關書籍仍是顯學，商業書籍也熱賣。另業者也歸納出10個關鍵字，如日本「平成、令和」、高收視日劇《我要準時下班》、同婚議題也倍受矚目。

TAAZE讀冊生活年終慶除了公開中文圖書年度百大，今年還以各大事件做年度關鍵字回顧，以議題帶動社會討論，反映對社會的關心與反思。綜觀2019年度的TAAZE讀冊生活中文新書Top100暢銷榜，像是《薩提爾的對話練習》、《被討厭的勇氣》、《子彈思考整理術》等等勵志、成功學、人際經營等相關品項佔約1/3，都是回歸關注「自身」，反映讀者們在面對資訊爆炸、事件頻傳的外在社會時，試圖從閱讀中向內探索、更認識自己。

2019年暢銷書的另一主要類型為商業理財。除了萬年長銷的《有錢人想的和你不一樣》以及《富爸爸，窮爸爸》系列，值得留意的是，《OKR︰做最重要的事》中譯本在台問世且登上暢銷榜，代表過去由政府部門帶頭而起、由上往下的KPI績效指標，重視量化、分數評估員工的管理法逐漸被企業捨棄，取而代之的是OKR系統，重視團隊合作、共同制定目標（what）與如何達成（how），展現了「以人為本」的導向。

社群、自媒體的蓬勃發展讓讀者在挑書時有了多元的參考依據，2013年出版的《脆弱的力量》，藉由youtuber理科太太與藝人蔡依林的對談而再度成為話題，一口氣衝上了排行榜第五名；生活風格類的熱度較以往下滑，但臉書追蹤人數達13萬的部落客娜塔，仍以《一日三餐減醣料理》上榜第三名；台灣名主持人蔡康永以溫文儒雅、高EQ的形象深植人心，繼《說話之道》後，《蔡康永的情商課》憑藉著作者知名度、媒體曝光與內容呼應讀者對自我探索議題的需求，穩坐排行之冠；除此之外，《紅色滲透》、《82年生的金智英》也因符合時事、擁有新聞熱度而有良好的表現。

文學作品方面，得獎作、口碑累積仍是讀者們購書的指標，國內外獲獎無數、曾入圍布克國際獎、被小編們暱稱「神主牌」的吳明益老師，儼然成為華文文學的閱讀指標，在純文學書式微的今日，《苦雨之地》不但穩坐年度暢榜第二，連舊作《單車失竊記》、《複眼人》也深獲讀者青睞；已逝作家李維菁的《有型的豬小姐》、《老派約會之必要》、《我是許涼涼》與《人魚記》皆在榜上(僅有《生活是甜蜜》缺席)，即便身形離開，透過作品帶起的少女學，力量持續綻放。

2019 TAAZE讀冊生活年終慶，提出的九個關鍵字代表不同的議題，除了擴大選書的數量與種類，更關鍵的是希望藉由TAAZE讀冊生活的發聲，喚起讀者們對世界的關注。

關鍵字一、【ㄨㄟㄋㄧ失去理智】：香港反送中運動持續超過半年且尚未完結、紐時公布多達400頁有關中共政權在新疆集中營的迫害，民主自由與極權共產間的角力，作為資訊傳播者、閱讀倡議者，TAAZE始終認為政治即眾人之事、政治即生活，透過閱讀，我們應該對公眾事物有更多思索與行動。

關鍵字二、【平成令和】：取自日本古籍《萬葉集》的詩句「初春令月，氣淑風和」。五月一日，為期31年的平成時代正式完結，取而代之的是令和元年。歷史就是殖民史的台灣，也曾走過日本政府在台灣的時代，在許多方面深受日本影響，直至今日，台日間的往來關係依舊密切。

關鍵字三、【我要準時下班】：吉高由里子主演日劇《我要準時下班》，引起上班族（包括TAAZE員工！）的廣大共鳴，以工作之道、職場為主題的出版品，也在今年有顯著的產量。職場上的厭世並非今年才興起的風潮，但礙於現實經濟，當瀟灑辭職只能是夢想時，大家似乎也非常努力在尋找能讓工作效率、職場生存技能提升的方法！

關鍵字四、【我現在要環保～我現在要環保～】：人類對地球環境的破壞有目共睹，環保意識培養而後實踐，成為當今公民的重要課題，政府制定政策減少碳排放、限塑、再生能源開發，民間與業者也以環保材質產製商品、非一次性餐具與餐袋也讓民眾在消費時能為環保盡一份心力。

關鍵字五、【從外太空管到子宮】：美國喬治亞州在今年通過對人工流產有非常嚴格限制的「心跳法案」，只要胎兒可被檢測到心音時，墮胎即屬非法，即便是受性侵害而懷孕的受害者，也在禁止墮胎的範圍之內；在台灣，「Shofar轉化社區聯盟」也提出反對墮胎的公投提案，其主張對於女性權益、身體自主的箝制造成爭議，有關性別的論辯依然進行中。

關鍵字六、【異同結婚吧~巴拉八八八~】：2019年，台灣正式成為亞洲第一個賦予同性婚姻權的國家。回首同運三十年走過的漫漫長路，有血有淚，《第七四八號解釋施行法》是個重要的里程碑，但並不是平權的終點，終點是終會有天，每個人都能對自己的性別認同、性傾向感到自適，無需再用力衝撞與宣示。

關鍵字七、【減醣氣炸~齁氣氣氣氣】：氣炸鍋雖然不是今年才出現的新產品，卻在近期蔚為風潮，其特色在於能處理的料理種類眾多、能快速又方便使用外，更兼具了現代人都很重視的養生，配合減醣食譜，瘦身兼顧健康的飲食主張深受消費者認同。

關鍵字八、【課綱怎麼ㄎㄧㄤ】：108年上路的新課綱，為因應現今社會知識週期縮短，相較傳統學習知識的教育方式，更加注重學子主動學習的能力與態度，不再以全才為目標，重視學生殊性，母語、特色課程，讓學生在學習時，可適性選擇自己感興趣、擅長的領域深造，達到終生學習、培養學習素養的目標。

關鍵字九、【讓我抱抱你 I WILL TRY TO FIX U】：送走了雪莉與具荷拉，心理病、憂鬱症議題困擾著許多人，悲劇新聞底下總是附上千篇一律的「自殺不能解決問題」、「再給自己一次機會」標語，對於身心俱疲的人們又有多少幫助與防範效果呢？

中時電子報提醒您，自殺解決不了問題，給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

(中時電子報)