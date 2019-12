數位時代來臨,改變人們閱讀習慣,紙本書籍受到嚴峻考驗,然從閱讀書籍能看到趨勢、未來!在歲末年終之際,有網路書店業者公布2019暢銷書排行榜,勵志、成功學、人際經營相關書籍仍是顯學,商業書籍也熱賣。另業者也歸納出10個關鍵字,如日本「平成、令和」、高收視日劇《我要準時下班》、同婚議題也倍受矚目。

TAAZE讀冊生活年終慶除了公開中文圖書年度百大,今年還以各大事件做年度關鍵字回顧,以議題帶動社會討論,反映對社會的關心與反思。綜觀2019年度的TAAZE讀冊生活中文新書Top100暢銷榜,像是《薩提爾的對話練習》、《被討厭的勇氣》、《子彈思考整理術》等等勵志、成功學、人際經營等相關品項佔約1/3,都是回歸關注「自身」,反映讀者們在面對資訊爆炸、事件頻傳的外在社會時,試圖從閱讀中向內探索、更認識自己。

2019年暢銷書的另一主要類型為商業理財。除了萬年長銷的《有錢人想的和你不一樣》以及《富爸爸,窮爸爸》系列,值得留意的是,《OKR︰做最重要的事》中譯本在台問世且登上暢銷榜,代表過去由政府部門帶頭而起、由上往下的KPI績效指標,重視量化、分數評估員工的管理法逐漸被企業捨棄,取而代之的是OKR系統,重視團隊合作、共同制定目標(what)與如何達成(how),展現了「以人為本」的導向。

社群、自媒體的蓬勃發展讓讀者在挑書時有了多元的參考依據,2013年出版的《脆弱的力量》,藉由youtuber理科太太與藝人蔡依林的對談而再度成為話題,一口氣衝上了排行榜第五名;生活風格類的熱度較以往下滑,但臉書追蹤人數達13萬的部落客娜塔,仍以《一日三餐減醣料理》上榜第三名;台灣名主持人蔡康永以溫文儒雅、高EQ的形象深植人心,繼《說話之道》後,《蔡康永的情商課》憑藉著作者知名度、媒體曝光與內容呼應讀者對自我探索議題的需求,穩坐排行之冠;除此之外,《紅色滲透》、《82年生的金智英》也因符合時事、擁有新聞熱度而有良好的表現。

文學作品方面,得獎作、口碑累積仍是讀者們購書的指標,國內外獲獎無數、曾入圍布克國際獎、被小編們暱稱「神主牌」的吳明益老師,儼然成為華文文學的閱讀指標,在純文學書式微的今日,《苦雨之地》不但穩坐年度暢榜第二,連舊作《單車失竊記》、《複眼人》也深獲讀者青睞;已逝作家李維菁的《有型的豬小姐》、《老派約會之必要》、《我是許涼涼》與《人魚記》皆在榜上(僅有《生活是甜蜜》缺席),即便身形離開,透過作品帶起的少女學,力量持續綻放。

2019 TAAZE讀冊生活年終慶,提出的九個關鍵字代表不同的議題,除了擴大選書的數量與種類,更關鍵的是希望藉由TAAZE讀冊生活的發聲,喚起讀者們對世界的關注。

關鍵字一、【ㄨㄟㄋㄧ失去理智】:香港反送中運動持續超過半年且尚未完結、紐時公布多達400頁有關中共政權在新疆集中營的迫害,民主自由與極權共產間的角力,作為資訊傳播者、閱讀倡議者,TAAZE始終認為政治即眾人之事、政治即生活,透過閱讀,我們應該對公眾事物有更多思索與行動。

關鍵字二、【平成令和】:取自日本古籍《萬葉集》的詩句「初春令月,氣淑風和」。五月一日,為期31年的平成時代正式完結,取而代之的是令和元年。歷史就是殖民史的台灣,也曾走過日本政府在台灣的時代,在許多方面深受日本影響,直至今日,台日間的往來關係依舊密切。

關鍵字三、【我要準時下班】:吉高由里子主演日劇《我要準時下班》,引起上班族(包括TAAZE員工!)的廣大共鳴,以工作之道、職場為主題的出版品,也在今年有顯著的產量。職場上的厭世並非今年才興起的風潮,但礙於現實經濟,當瀟灑辭職只能是夢想時,大家似乎也非常努力在尋找能讓工作效率、職場生存技能提升的方法!

關鍵字四、【我現在要環保~我現在要環保~】:人類對地球環境的破壞有目共睹,環保意識培養而後實踐,成為當今公民的重要課題,政府制定政策減少碳排放、限塑、再生能源開發,民間與業者也以環保材質產製商品、非一次性餐具與餐袋也讓民眾在消費時能為環保盡一份心力。

關鍵字五、【從外太空管到子宮】:美國喬治亞州在今年通過對人工流產有非常嚴格限制的「心跳法案」,只要胎兒可被檢測到心音時,墮胎即屬非法,即便是受性侵害而懷孕的受害者,也在禁止墮胎的範圍之內;在台灣,「Shofar轉化社區聯盟」也提出反對墮胎的公投提案,其主張對於女性權益、身體自主的箝制造成爭議,有關性別的論辯依然進行中。

關鍵字六、【異同結婚吧~巴拉八八八~】:2019年,台灣正式成為亞洲第一個賦予同性婚姻權的國家。回首同運三十年走過的漫漫長路,有血有淚,《第七四八號解釋施行法》是個重要的里程碑,但並不是平權的終點,終點是終會有天,每個人都能對自己的性別認同、性傾向感到自適,無需再用力衝撞與宣示。

關鍵字七、【減醣氣炸~齁氣氣氣氣】:氣炸鍋雖然不是今年才出現的新產品,卻在近期蔚為風潮,其特色在於能處理的料理種類眾多、能快速又方便使用外,更兼具了現代人都很重視的養生,配合減醣食譜,瘦身兼顧健康的飲食主張深受消費者認同。

關鍵字八、【課綱怎麼ㄎㄧㄤ】:108年上路的新課綱,為因應現今社會知識週期縮短,相較傳統學習知識的教育方式,更加注重學子主動學習的能力與態度,不再以全才為目標,重視學生殊性,母語、特色課程,讓學生在學習時,可適性選擇自己感興趣、擅長的領域深造,達到終生學習、培養學習素養的目標。

關鍵字九、【讓我抱抱你 I WILL TRY TO FIX U】:送走了雪莉與具荷拉,心理病、憂鬱症議題困擾著許多人,悲劇新聞底下總是附上千篇一律的「自殺不能解決問題」、「再給自己一次機會」標語,對於身心俱疲的人們又有多少幫助與防範效果呢?

