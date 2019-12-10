前行政院長游錫堃受訪時談到中共人權議題。（王文吉攝）

前行政院長游錫堃（左二）、台中市立委第八選區參選人翁美春（右二）、台灣自來水公司前董事長郭俊銘（左一）、台中市議員蔡圭（右一）合體開直播。（王文吉攝）

水牛伯「游錫堃」10日下午輔選台中市第八選區立委參選人翁美春，先在競選總部合體開直播，接著參拜豐原慈濟宮。游錫堃肯定翁連任3屆議員，她腳踏實地、問政認真，且為人該講就講，不怕得罪人，無論守護台灣主權或建設台中，都需要翁美春進入國會幫忙蔡政府。

12月10日為國際人權日，媒體問到人權議題，游錫堃表示，中共這20年來越改越殘暴，如香港反送中、達賴喇嘛無法回西藏、新疆監禁100多萬人、教堂被搗毀、拆土地公廟等，對所有宗教都迫害，「中共本質是非常專制極權的政權，沒有民主、沒有自由沒有人權。」

游錫堃強調，台灣跟中國是一邊一國，不應該是「一中各表、一國兩制」，這對台灣而言非常危險。游錫堃說，香港因上一代菁英份子高唱回歸，決策錯誤，變成一國兩制，當初承諾「港人治港、50年不變」，事實上5年就變了，也沒有港人治港。

游錫堃表示，台灣的民主自由是上一代辛苦換來的，民主前輩無懼美麗島事件、林宅血案、陳文成命案、江南命案，那時候的政府是會暗殺人的，大家沒有懼怕，流血流汗爭取來的，我們一定要做好守護的工作。

游錫堃說，香港這一代的年輕人過得這麼辛苦，是因為上一代的人沒有做好守護自由民主的工作；我們這一代一定要做好守護下一代的工作，讓下一代子孫能夠在台灣過著幸福快樂的日子。

(中時 )