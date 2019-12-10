國民黨副總統候選人張善政10日下午到高雄小港區偕立委參選人陳麗娜與民眾針對空汙議題座談，原本與談人還有立委陳宜民，但今天陳宜民卻臨時缺席，引發媒體好奇。對此，陳麗娜回應，因為立院今天甲級動員臨時無法前來。針對國民黨文傳會副發言人黃心華稱女警為「怪阿姨」，陳麗娜則說要是她自己被冠上這個名字，「我也會很難過」。

表定陳宜民今天將出席這場空汙座談會，廣告文宣、看板也印有張善政、陳麗娜、陳宜民3人合體的照片，不過陳宜民卻臨陣缺席，被外界解讀是在避風頭。

陳麗娜為陳宜民緩頰說，立院今天有甲動，所以他臨時沒辦法來。媒體問及是否擔心模糊焦點？陳麗娜認為，若陳宜民來了也會給大家一個很好的解釋。至於國民黨總統候選人韓國瑜也希望陳宜民致歉，陳麗娜直說，相信陳宜民自會有判斷，他會出來跟大家說明。

另外，針對國民黨文傳會副發言人黃心華指稱陳宜民疑遭推擠的女警是「怪阿姨」，該措辭引發社會觀感不佳。陳麗娜則說，「如果有人對我冠上這一個名字，我也會很難過」，任何人都不希望被人家掛上一個什麼樣的代號。

陳麗娜認為，外界應審視藍委進外交部是為了什麼事情，但大家都忘記了這些重點，反而應該回頭回去看看，當時要去查外交部的這些狀況，是不是要請這些人出來說清楚、講明白，若因後續的這些事件，故意去逃離前面應要解釋的事項，才會覺得這就是烏賊政策，故意去模糊焦點。

媒體今天下午也兩度堵訪張善政，請他回應如何看待「怪阿姨」惹議事件，但張善政以「趕行程」為由，沒有停下腳步接受媒體訪問。

(中時 )