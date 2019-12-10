受惠下半年板卡新品銷售帶動，尤接連逢電商黃金銷售檔期拉抬業績下，板卡廠11月營收多持穩正成長。

微星（2377）11月自結合併營收111.44億元，年增5.84％，累計今年前11個月合併營收1,114.01億元，一舉將年增減率由負翻正、轉為正成長0.28％，全年營收增長目標可望達陣。

華擎（3515）11月在接續主板新品銷售及伺服器出貨增溫下，單月營收衝上歷年來單月新高14.61億元，年增23.42％；累計其今年前11個月合併營收達123.58億元，較去年同期增長29.73％，為台系板卡廠中惟一在今年度中保持正成長走勢的業者。

承啟（2425）持續受惠陸系品牌客戶七彩虹為該波銷售旺季拉貨挹注，11月營收4.36億元，年增7.04％；累計其今年前11個月合併營收42.06億元，年增12.13％。

撼訊（6150）11月持續以高幅度年增長走勢向上，單月自結合併營收年增55.8％、達2.44億元，累計今年1到11月自結合併營收為27.84億元，年減44.29％。

映泰（2399）營收也在11月回到正成長走勢，單月營收2.21億元、年增14.19％，累計今年至11月為止，營收20.76億元，年減28.36％。

(工商 )