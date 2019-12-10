台股開低震盪收小黑，新台幣則是偏升走勢，股匯上演不同調，但尾盤又還是一樣的豬羊變色，就是要守住30.5元防線，收在30.503元兌1美元，微貶0.1分，台北外匯經紀公司成交量7.64億美元。

外匯交易員指出，「你不累我都累了」，天天就在死守沒什麼實質意義的防線，12月以來幾乎都是這樣，開盤後一路走升，到尾盤一定又回到30.5元價位，只能說意志堅定。基本上年底愈來愈近，因出口商作帳拋匯需求擴大，小幅走升比較正常，硬是刻意壓低，小貶個0.1、0.2分守住30.5元自我安慰。

外匯交易員認為，隨年終接近，外資陸續啟動休假模式，有買有賣各自盤算，進出口商則是年底實質需求交易，量能停留在個位數，新台幣升幅也難擴大。接下來先看本周美國聯準會（Fed）利率會議登場，及15日最後一波美國對大陸商品加關稅期限，中美貿易第一階段協議的變化，如果還是不脫預期，短線新台幣應是續為小區間整理格局。

(工商 )