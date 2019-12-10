總統蔡英文今日出席嘉義縣「馬稠後後期產業園區動土典禮」，宣示全區將於2024年完成開發，可以提供300家廠商進駐，創造2萬個就業機會、每年有800億的產值。

蔡英文指出，嘉義縣從陳明文縣長開始打下建設基礎，張花冠縣長規劃出馬稠後產業園區一期，到現在的翁章梁縣長開發馬稠後產業園區二期，積極推動產業轉型，一棒接一棒，讓嘉義縣成為工農大縣。今天的動土開工就是展現眾人努力的成果，感謝陳明文、蔡易餘2位立法委員的協助，讓中央和地方合作無間，建設可以順利推動。

她表示，自己6月份來視察的時候，縣府還在跟台糖公司協調，半年不到的日子，就已經進入興建動土的階段，實在非常的迅速，期待未來完工後，將加速臺灣產業的進步發展。

蔡英文宣告，馬稠後第一期園區，已經有33家知名廠商投資建廠，在今天後期園區動工後，全區將在2024年完成開發，預期可以提供300家廠商進駐，創造2萬個就業機會、每年有800億的產值。這就是實在拚經濟，「地在擴、廠在蓋、人在請」，絕對不是空口說白話。

未來，馬稠後產業園區裡優質廠商所累積的產、學、研等資源，也會是嘉義縣發展長照產業的重要力量。翁章梁曾經擔任過嘉義縣社會局長，非常了解嘉義縣人口老化的嚴重問題。他上任後，不僅整合縣內的醫療資源，如朴子醫院、長庚、榮總等，形成「醫療照護體系」，也積極推動在馬稠後後期園區內，成立「馬稠後智慧健康照護園區」。

蔡英文希望，未來這個園區從醫療生技產品、物聯網的運用，到照顧產業人才、招募訓練服務等，都會整合政府跟民間資源，來提供有長照需求的資源協助，建立起長照服務產業鏈。有中央跟地方的積極合作，嘉義縣一定可以在「智慧健康照護」，以及「智慧精密機械」兩大發展主軸下，讓產業創新起飛，不僅讓年輕人返鄉就業陪家人，長輩們也可以獲得更好的照顧。

(工商 )