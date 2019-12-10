宏佳騰（1599）自結11月營收1.43億元，年減28％，宏佳騰表示，衰退原因係外銷沙灘車部分過往全年度銷售較平均，但今年上半年多已拉貨，導致營收相較去年衰退。

不過宏佳騰電動機車銷售熱度依舊，依據工業局電動機車補助網12月9日公開資訊顯示，宏佳騰車主今年申請購車補助已達2,710輛，正式超越中華eMOVING的2,649輛與光陽2,216輛，一舉躍上台灣電動機車市場亞軍地位。

宏佳騰表示，根據調查發現，宏佳騰電動機車Ai-1銷售持續攀升，主要是在於Croxera系統的實用性與方便性，加上外型時尚酷炫、重新調校過後的懸吊系統能以更好的支撐性解決不同路面所遇到的車況，不僅在過彎動態表現更加穩定，搭載CBS的智慧連動煞車系統，也使其擁有運動化的制動系統調校與線性的煞車手感；在遇到緊急狀況或路面不佳時，更能夠在最短的距離內以最平穩的方式剎車，提供安全舒適的騎乘體驗。綜觀上述多項優點，帶動購買過的消費者在網路上形成好口碑，使得銷售熱度不減。

此外，宏佳騰近日也受邀參加全國交通科技產業會議，執行長林東閔在其中的「安全科技車聯網智慧運輸新趨勢」論壇也提到Croxera在安全科技車聯網上的應用。林東閔表示，Croxera系統是由「智慧儀表板」、「Croxera App」以及「Croxera Cloud System」三大區塊組成。現行的Croxera雖然已領先業界，做到導航、車輛狀態顯示、測速提醒等實用功能，但這些還不夠；未來宏佳騰更將透過Croxera Cloud System，匯整交通資訊，提醒車主哪些是容易肇事危險路段、哪些是壅塞路段建議改道，以達安全科技車聯網的用路環境。

法人表示，今年以來電動機車話題與銷量逐漸加溫，加上12月有聖誕節、新年等節慶效益，這兩大關鍵因素可望帶動12月底的另一波買氣，該公司今年整體營收力拚和去年相同水準。

(工商 )