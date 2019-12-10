遠東集團今年邁入70周年，旗下關係企業聯袂推出公益捐血不停歇、扶植在地產業-贈送HAPPY GO卡友小農來店禮，並有「遠東70生生不息．行動綠方舟巡迴展」、「遠東70節節高升．亞泥生態園區巡迴展」，並自10日起共同舉辦「竹節蟲巡迴展」活動。

大遠百今年特別邀請位在花蓮的亞泥生態園區、最受小朋友歡迎的「偽裝大師」竹節蟲們「結伴出訪」，即日起至十二月三十日在高雄大遠百六樓展出，開展首日特別攜手高雄市政府觀光局旗下金獅湖蝴蝶園專業人員與花蓮亞泥生態園區專業導覽人員進行生態教育交流，同時，現場參觀的小朋友們與竹節蟲零距離互動，並大玩捉迷藏欣喜若狂，欲罷不能。

展出期間每周六、日參與導覽及互動有獎問答者，還有機會獲得限量竹節蟲明信片，歡迎大小朋友們近距離觀察竹節蟲的種類及習性，透過自由觀賞，還能親身體驗自然生態之美。

高雄大遠百店長毛郅國協理表示，遠東集團今年邁入70周年，為落實生態教育向下紮根，特別舉辦「遠東70節節高升．亞泥生態園區巡迴展」，展出來自亞洲水泥花蓮廠亞泥生態園區、有「偽裝大師」之稱的竹節蟲六大品種，包括白紋巨竹節蟲、長肛竹節蟲、幽靈竹節蟲、棉桿竹節蟲、葉口竹節蟲以及綠椒竹節蟲等，多種色彩的竹節蟲體驗區讓小朋友尖叫聲此起彼落，有些小朋友對竹節蟲愛不釋手，有些則是連碰都不敢；透過專業導覽人員生動有趣的解說，讓生態教育透過活動過向下紮根，寓教於樂。

亞洲水泥積極營造綠色永續家園，以花蓮廠獨有的礦山植生綠化技術，移地保育打造出亞泥生態園區，園區內除了栽種約250種原生植物，並飼育10多種竹節蟲和30多種蝴蝶，每個月吸引數千位遊客參訪，深受好評，是台灣水泥業界第一座環境生態教室。為了這次的生態巡迴展，亞泥花蓮廠特別由生態專家專車護送竹節蟲，避免假手他人導致竹節蟲出現不適，由於竹節蟲的飼育環境，需要保持適當溫濕度，因此現場每座展示箱內都裝設造霧機，以維持適合竹節蟲生長條件，同時備妥足夠的糧草植物，讓竹節蟲的食物不虞匱乏。

受到許多民眾喜愛的「遠東70節節高升．亞泥生態園區巡迴展」於高雄大遠百六樓中庭展出至十二月三十日，同時於一樓展出的「遠東70生生不息．行動綠方舟巡迴展」，靠著『mini TRASHPRESSO行動綠方舟』的運作，將這套五分鐘就能快速處理垃圾解決方案呈現在大眾面前，透過互動讓民眾能夠親身經歷「回收物重生」的過程，鼓勵大眾也能成為回收材料供應的來源，開啟民眾對廢棄物的無限想像，將無用的垃圾賦予新價值，體驗時間只到十二月二十日止，歡迎有興趣的民眾共襄盛舉。

(工商 )