為了讓更多具有獨特音樂天份的原住民孩子，得到充裕的資源，有朝一日成為明日之星，由拾穗扶輪社發起，高雄市多個扶輪社共同參與贊助的「高雄市巴楠花部落中小學音樂文化原夢計劃」，今年邁入第4年，10日並在杉林區高雄市巴楠花部落中小學藝能中心，舉辦成果發表與2019-20年度20萬元的捐贈儀式。

拾穗扶輪社的社區服務主任邱慧吟表示，台灣布農族的八部合音，不但在國內名聞遐邇，甚至聲名遠播國際，音樂文化築夢計畫緣由，就是要讓渴望想學音樂的布農族原住民小孩，學習樂器，一展長才。

她說，該計劃也邀請部落長老，協助教導布農族八部合音，希望藉由弦樂樂團與合唱團的合作，讓更多人聽到台灣布農族八部合音的美妙音樂，也希望藉由學習樂器過程，讓多數俱備音樂天賦的山區小朋友，發揮所長，建立信心。

邱慧吟指出，「高雄市巴楠花部落中小學」前身為高雄市杉林區民族大愛國小，原校址曾為莫拉克巴巴風災所毀，災後經教育局核定為原住民重點重建學校。

她說，拾穗扶輪社3年前與長期深入偏鄉教導孩童音樂的大提琴家蔡福桂老師合作，得知偏鄉孩童在渴望學習音樂的道路上，困境重重，不僅設備器材嚴重短缺，師資教育更是不足，因此，齊心協力奔波籌措，為原住民孩童發聲，改善音樂教育環境，4年的持續募款關懷中，孩童們樂器得以換新，教育師資有了著落，在孩童們臉上看到自信的表情。

邱慧吟表示，自2016年至2019年迄今4年，總共募得120多萬元經費，包括今年由拾穗扶輪社與高雄市東區、東北、中興、啟禾、港灣、圓山、鳳山南區和台北華山等9個扶輪社，再募得的20萬元，確實為部落小孩的音樂學習，帶來很大的幫助。

(工商 )