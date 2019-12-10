如興(4414)為調整投資策略、整合集團資源，擬出售100％持有之子公司如興全球，間接處分如興全球持有53.41％中和羊毛（1439）股權，另如興也將處分子公司如興製衣（柬埔寨）持有之當地土地。

如興今日經董事會決議辦理以下事項：

一、參考處分標的公司淨值，決議以總金額新台幣16.23億元出售百分之百持股之如興全球股份有限公司全數股權，扣除由買方承受之如興全球股份有限公司銀行借款部位新台幣7.35億元，買賣雙方同意，訂定如興全球股份有限公司淨交易價款為新台幣8.88億元，如興公司原透過如興全球股份有限公司持有中和羊毛工業股份有限公司53.41%之股權，經過此項處分作業，如興股份有限公司將不再對中和羊毛工業股份有限公司具有控制力，此項交易完成後，如興公司將可有效集中資源，同時強化財務結構及降低財務成本。

二、子公司如興製衣柬埔寨有限公司因生產基地位處柬埔寨王國金邊市區，隨市區發展，工廠所在地區日益擁擠，考量人員及貨物進出交通動線不便，有調整之必要，故決議將以不低於美金1975萬元之價款，出售位於廠房所在之土地，並將於土地出售後先行承租原有廠區以保證生產出貨正常，同時儘速調整於柬埔寨地區之生產規劃及產能配置，此項交易完成後，如興公司除可有效活化資產外，同時透過產線之規劃新增及安排調整，整體產能將不受影響。

如興股份有限公司持續進行產線優化與客戶結構調整，考量未來發展策略藍圖，於此同時，適時調整部分資產，有助於集團整體可運用資源效益之提高，持續強化全球市場競爭力，為股東權益創造更大之回報。

(時報資訊)