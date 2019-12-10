中高階鏡頭佈局發酵，玉晶光(3406)今年第3季及前3季合併毛利率大躍進，讓市場驚豔，玉晶光董事長陳天慶表示，公司將持續進行製程升級，提升生產良率，優化產品組合，希望在市場需求旺盛下，毛利率能再向上突破。

玉晶光今天下午舉行法說會，由玉晶光董事長陳天慶、總經理郭英理親自主持，身為蘋果iPhone鏡頭第二大供應商，過去玉晶光受限於良率，毛利率及獲利表現一直遠遠落後大立光，不過經過近幾年調整，鎖定中高階鏡頭開發，技術終見突破，帶動今年第3季毛利率達49.27%、累計前3季合併毛利率為45.3%，分別較去年同期大幅成長11.52個百分點、5.67個百分點，讓市場驚豔，玉晶光為何能提升毛利率及未來是否能維持毛利率，成為今天法人詢問的重點。

陳天慶表示，今年公司毛利率穩定維持不錯水準，原因有很多，包括：生產達到經濟規模、良品率的提升、產品組合及遵節開支等，以前公司在高階鏡頭，無論是開發階段或生產階段，一定會有一個地方不是很順利，導致影響公司的獲利，但今年在全體員工努力下，新產品在第一時間就能量產，且公司在2019年針對一些老舊設備做汰換，這部分對良率提升有很大的幫助，由於光學產業屬技術財，變動成本佔的比率相對較低，在良率提升及產能達經濟規模下，毛利率攀升是正常的。

玉晶光近幾年鎖定具技術門檻的中高階鏡頭佈局，隨著技術能力提升，今年前3季10M(百萬畫素)以上光學鏡頭佔營收比重達47%，10M以下光學鏡頭佔營收比重約37%，郭英理表示，一般來說，10M以上鏡頭毛利率會比較好，不過小鏡頭(水滴鏡頭)、特別鍍黑、機構設計結構較難的非智慧型手機鏡頭產品毛利率也不差，基本上，中高階鏡頭產品毛利率都不錯，公司接單以技術門檻難度較高的中高階鏡頭為主，毛利率低於某個百分點，公司可能就放棄了。

針對法人詢問明年的毛利率趨勢，陳天慶未正面回應，不過陳天慶表示，公司將會持續在光學設計、設備精進、製程改良、數據分析統計等各方面再去優化，期待未來年度在市場需求旺盛下，毛利率能再有所突破。

(時報資訊)